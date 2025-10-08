Investì e uccise l'anziano con l'Apecar: condannato a 16 mesi

Riconosciuto l'omicidio colposo stradale, assoluzione per l'omissione di soccorso

È stato condannato a un anno e quattro mesi con pena sospesa il 58enne macedone che nel 2023 investì e uccise Gabriele Mariotti, 93 anni, in via Chiabrera. (Vedi notizia) La sentenza, emessa ieri, lunedì 7 ottobre, dalla gup Raffaella Ceccarelli, riconosce l’omicidio colposo stradale ma assolve l’uomo dall’omissione di soccorso, come richiesto dalla Procura. La difesa, rappresentata dall’avvocato Giordano Fabbri Varliero, valuta l’appello sostenendo che l’impatto fosse inevitabile. I familiari della vittima non si sono costituiti parte civile.

L’incidente avvenne l’1 dicembre 2023, intorno alle 19, mentre Mariotti rientrava a casa dopo la messa. L’Apecar lo travolse sotto gli occhi di diversi automobilisti. Il conducente, in stato di shock, si fermò poco distante ma ripartì prima dell’arrivo della polizia. Mariotti morì sei giorni dopo all’ospedale Bufalini di Cesena.