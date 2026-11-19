Il caso Investito in bici sulle strisce: risarcimento da 27mila euro, ma la colpa è divisa a metà

Il giudice riconosce il 50% di corresponsabilità al minorenne che non era sceso dalla sella e dimezza la cifra per i postumi permanenti del 13%

Il Tribunale di Rimini divide le responsabilità tra il conducente e il minorenne, che non era sceso dalla bicicletta sulle strisce. Per il ragazzo postumi permanenti del 13%.

Oltre 27mila euro di risarcimento per un minorenne investito da un’auto mentre attraversava la strada in bicicletta. Il Tribunale di Rimini ha però attribuito il 50% della responsabilità anche al ragazzo, che aveva attraversato senza scendere dalla bici.

L’incidente risale al primo maggio 2022. Secondo il giudice, l’automobilista procedeva a velocità non adeguata, mentre il ciclista non aveva valutato correttamente il rischio di attraversare con un’auto in arrivo.

L’impatto ha provocato al giovane lesioni con postumi permanenti quantificati nel 13%. Il danno complessivo era stato stimato in oltre 54mila euro, ma la corresponsabilità del minorenne ha dimezzato il risarcimento, fissato in 27.183,72 euro, oltre agli interessi.