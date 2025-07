Investito mentre era al bar, la famiglia di Gabriele Nuzzolo si affida a un legale

Si ipotizza un malore alla guida della Range Rover che ha travolto il 33enne

"Chiarire le condizioni di salute della conducente è fondamentale": lo afferma l’avvocato Max Starni, incaricato dalla famiglia di Gabriele Nuzzolo, il 33enne segretario del circolo PD di Santa Sofia, morto domenica sera in un tragico incidente a Poggio alla Lastra, frazione di Bagno di Romagna. Nuzzolo è stato travolto da una Range Rover mentre si trovava ai tavolini esterni di un bar.

Alla guida dell’auto una 27enne moldava residente a Rimini, che avrebbe perso il controllo del mezzo durante una retromarcia. Secondo alcune testimonianze, il piede della giovane sarebbe rimasto bloccato sull’acceleratore, e l’auto si è fermata solo dopo aver urtato uno zaino a terra.

Si ipotizza un malore, forse un attacco epilettico, alla base dell’incidente. La giovane è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena: gli accertamenti medici saranno cruciali per capire se fosse affetta da patologie, in cura, o sotto effetto di sostanze che possano aver compromesso la guida. Le indagini proseguono per omicidio stradale. Al momento la ragazza non ha ancora nominato un avvocato.