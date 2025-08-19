Altarimini

Investito sulla A1, "il 32enne si è lanciato dall'auto"

Tir 'pirata' ancora ricercato. Appello Polstrada a testimoni

A cura di Redazione
19 agosto 2025 19:02
Investito sulla A1, "il 32enne si è lanciato dall'auto" - Archivio
Archivio
Nazionale
Secondo le preliminari ricostruzioni della polizia stradale, si sarebbe lanciato dalla vettura in corsa il 32enne morto ieri pomeriggio sulla A1, nel tratto di Reggio Emilia al km 134+400, dopo essere stato successivamente investito presumibilmente da un mezzo pesante che poi non si è fermato. Il tir 'pirata' è tuttora ricercato tanto che la sottosezione della Polstrada di Modena Nord - che sta svolgendo le indagini - ha diramato un appello: "Invitiamo eventuali testimoni in grado di fornire ulteriori elementi sull'accaduto, utili per l'individuazione del veicolo che ha investito il corpo del ragazzo e poi si è allontanato, a contattare l'utenza 059-381911". Come riporta l'Ansa, gli inquirenti stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del tratto autostradale, ma dalle testimonianze raccolte finora non ci sono elementi sufficienti - dal numero di targa al modello dell'autoarticolato non ancora identificati - per risalire al responsabile. La Procura di Reggio Emilia vuole fare luce sull'accaduto e il pm di turno Maria Rita Pantani - che coordina l'inchiesta per omicidio stradale, al momento a carico di ignoti - ha disposto l'autopsia sulla salma del giovane. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma la tesi più accreditata pare essere quella del gesto estremo.

