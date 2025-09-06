Investito sulle strisce a Milano: muore un 25enne

Alla guida un coetaneo, agente di Polizia. L’incidente all’alba in via Adelchi: indagini in corso

Un giovane di 25 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.40 in via Adelchi, nella zona est della città.

Alla guida della vettura c’era un altro 25enne, appartenente alla Polizia di Stato. L’agente si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla vittima ed è stato sottoposto agli accertamenti previsti dalla legge, come da prassi in questi casi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma per il giovane investito non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti, che dovranno accertare le responsabilità e ricostruire con precisione l’accaduto.