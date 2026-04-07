“Io, tu e… le rosole”: il gusto della tradizione invade Riccione Paese

Laboratori, mercatini, concerti e piadina experience tra piazza Matteotti e piazzetta Parri, per riscoprire sapori autentici e divertimento per tutte le età

Riccione Paese riscopre le proprie radici e tradizioni con due appuntamenti che, dal 10 al 12 aprile, animeranno l’antico borgo tra sapori autentici, devozione e momenti di intrattenimento. Come da tradizione, nel weekend successivo alla Pasqua, la città celebra il suo protettore, il Beato Alessio, con un evento sentito che unisce spiritualità, cultura e convivialità, capace di richiamare devoti, cittadini e turisti, tra solenni celebrazioni religiose e iniziative popolari. A fare da cornice, un altro atteso appuntamento della tradizione, “Io, tu e… le rosole”, un percorso gastronomico dedicato ai sapori semplici e genuini della cucina locale che, tra musica dal vivo e iniziative diffuse, contribuirà a rendere ancora più viva e partecipata l’atmosfera della festa a Riccione Paese.

“Io, tu e… le rosole”: i sapori della tradizione

L’antico borgo si trasforma in un distretto del gusto con l’atteso appuntamento di primavera che ha per protagonista il cassone con le rosole, preparato secondo tradizione e proposto anche in versione da asporto. Nelle piazze e nelle vie del borgo saranno presenti mercatini, stand gastronomici, spazi per la musica e l’intrattenimento.

L’evento prenderà il via venerdì 10 aprile, animando contemporaneamente due dei luoghi più rappresentativi di Riccione Paese. In piazza Matteotti si comincia alle 19 con un coinvolgente quiz a premi, seguito alle 21 dal ritmo del dj set firmato DjxEventi. In piazzetta Parri, alle 19, l’atmosfera si farà più raffinata grazie alla suggestiva performance al sax di Filippo Dionigi.

La giornata di sabato 11 aprile sarà dedicata alla cultura gastronomica con l’appuntamento “Io, tu e la piadina”. Alle 16:30, in piazza Matteotti, prenderà vita un vero e proprio corso di piadina a cura di Costa hotels, in collaborazione con Piadina experience: un’occasione per scoprire da vicino i segreti della tradizione, tra profumi invitanti e gesti antichi. La serata proseguirà poi all’insegna della musica, con le selezioni di Jukebox Mugler in piazzetta Parri e, alle 20:30, il concerto delle Pepper Blondes sul palco principale di piazza Matteotti.

Domenica 12 aprile si chiuderà con un crescendo di emozioni: alle 18:30 piazzetta Parri sarà avvolta dalle sonorità del gruppo Ecate Acoustic Waves, mentre alla stessa ora piazza Matteotti si accenderà con l’energia di “Fiesta!”, l’atteso tributo show dedicato a Raffaella Carrà. A rendere ancora più vivace l’atmosfera delle giornate di sabato e domenica contribuirà la musica itinerante dei Bianch’Ottoni, pronti a portare allegria tra le vie di Riccione Paese.

Nei giorni della festa gli stand saranno aperti dalle 10:30 alle 23; sabato 11 aprile la chiusura è posticipata alle 23:30.

Le celebrazioni del Beato Alessio

Parallelamente, la parrocchia di San Martino si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: la “Festa del Beato Alessio”, in programma sabato 11 e domenica 12 aprile. L’edizione di quest’anno, dedicata al tema della memoria - “C’era una volta in parrocchia a San Martino” - propone un ricco calendario di momenti religiosi, incontri culturali, musica e appuntamenti gastronomici.

Il percorso celebrativo si aprirà ufficialmente giovedì 9 aprile (ore 16:30), con la solenne processione del Beato Alessio dalla chiesa vecchia alla nuova chiesa di via Diaz. A seguire, alle 17, è in programma un incontro “amarcord” durante il quale don Dino Paesani, don Marzio Carlini e Villiam Battarra condivideranno ricordi e testimonianze della vita parrocchiale di un tempo. La giornata si concluderà con la Santa Messa alle 18 accompagnata dal coro “Vintage”.

Sabato 11 aprile la festa entrerà nel vivo con un pomeriggio pensato per tutta la famiglia: i campetti parrocchiali ospiteranno giochi e attività per i più giovani, mentre alle 15 parte la camminata panoramica in giro per il paese e alle 17 è in programma il concerto di Chiara Fabbri nella tensostruttura adiacente alla chiesa nuova. Alle 18 si terrà la Santa Messa, seguita alle 19 dall’apertura degli stand gastronomici.

Domenica 12 aprile l’atmosfera si farà ancora più vivace con l’esposizione di auto storiche e moto Harley-Davidson lungo i viali Diaz e Minghetti. Dopo la colazione curata dagli scout e la Santa Messa delle 10:30 alla presenza delle autorità, la comunità si ritroverà per il tradizionale pranzo nella tensostruttura. Il pomeriggio proseguirà all’insegna della musica con la Cavalli Band, per concludersi in serata con l’estrazione dei vincitori del “Quizzone su Riccione”.

La Festa del Beato Alessio e l’evento “Io, tu e… le rosole” sono realizzati dalla Parrocchia di San Martino e dal Comitato Riccione Paese, con il patrocinio del Comune di Riccione.



