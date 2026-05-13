Ippogrifo rinnova il direttivo: Federica Delprete nuova presidente

Cambio ai vertici dell’associazione riminese attiva nell’educazione in natura: Federica Delprete nuova presidente

L'Associazione Ippogrifo annuncia il rinnovo del proprio direttivo e il passaggio di presidenza dalla fondatrice Mariagrazia Squadrani a Federica Delprete.

Il nuovo direttivo è composto da Federica Delprete (presidente), Antonio Natoli (vicepresidente), Ginevra De Amicis, Alessia Curatolo e Deborah Canducci — tutti soci e collaboratori di lunga data dell'associazione.

Si tratta di un momento significativo nella storia di Ippogrifo, realtà nata oltre vent'anni fa come centro CAVALGIOCARE® e diventata nel tempo un punto di riferimento per il territorio riminese nell'ambito dell'educazione in natura, dell'educazione ambientale, della zooantropologia applicata e delle attività assistite con cavalli e asini.

"Questo passaggio nasce dal desiderio di dare nuova energia all'associazione, affidando maggiore responsabilità a un gruppo giovane, competente e profondamente legato alla storia di Ippogrifo", dichiara Mariagrazia Squadrani. "Rimango presente in associazione come responsabile di alcuni progetti, con gratitudine per il percorso fatto e fiducia verso ciò che verrà."

Sotto la guida di Mariagrazia Squadrani, l'associazione ha costruito un'identità forte e riconoscibile, promuovendo percorsi per bambini, ragazzi e famiglie, attività con le scuole, formazione per insegnanti ed educatori, progetti rivolti a persone con fragilità e disabilità, e collaborazioni con enti, istituzioni e realtà del terzo settore. Il riconoscimento come CEAS – Centro di Educazione alla Sostenibilità della Regione Emilia-Romagna ha sancito il valore educativo, ambientale e sociale di questo lavoro.

"Raccogliamo una storia importante e la responsabilità di custodirla, farla crescere e renderla sempre più accessibile alla comunità", afferma Federica Delprete. "Ippogrifo continuerà a essere un luogo di esperienza, natura, relazione e cura con l'obiettivo di contribuire in modo sempre più incisivo alla vita educativa e sociale del territorio."

A pochi passi dalla città, nella cornice verde dell'Agriturismo Case Mori, Ippogrifo è uno spazio in cui natura, animali, esperienza corporea, gioco e apprendimento si intrecciano in percorsi educativi accessibili a tutta la comunità.

L'obiettivo del nuovo direttivo è rafforzare il legame con scuole, famiglie, istituzioni e realtà del territorio, ampliando la capacità di promuovere benessere, buone pratiche educative e consapevolezza ambientale.

Contestualmente al rinnovo del direttivo, l'associazione comunica il cambio della propria sede legale, che coincide ora con la sede operativa: Via Cà Sabbioni 1, Rimini (ingresso parcheggio Agriturismo Case Mori).