Iran avverte gli Stati Uniti: “Se attaccati, colpiremo le basi Usa”

Teheran sospende i contatti con l’inviato di Trump e lancia un appello ai Paesi della regione

L’Iran ha lanciato un avvertimento diretto agli Stati Uniti, affermando che in caso di un attacco da parte di Washington risponderà colpendo le basi militari statunitensi presenti nella regione. Il messaggio sarebbe stato trasmesso anche ai Paesi vicini, ai quali Teheran ha chiesto di impedire eventuali azioni militari americane contro il proprio territorio.

Secondo un funzionario del governo iraniano, le relazioni tra l’inviato speciale degli Stati Uniti, Witkoff, e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sono state sospese, segnando un ulteriore irrigidimento nei rapporti diplomatici tra i due Paesi.

Sul fronte interno, il capo della magistratura iraniana ha annunciato che i sospettati arrestati durante le recenti proteste saranno sottoposti a processi rapidi, che dovrebbero svolgersi “in pubblico”. Intanto, secondo la Ong per i diritti umani Hrana, il bilancio delle vittime accertate legate alle manifestazioni è salito a 2.571 morti.