Iran, verso l’addio all’internet globale

Secondo il Guardian, il regime pianifica una rete accessibile solo a cittadini autorizzati e sottoposti a controlli di sicurezza

L’Iran starebbe pianificando una sospensione permanente dell’accesso all’internet globale, trasformandolo in un privilegio riservato a individui selezionati e controllati dal regime. È quanto emerge da un rapporto di Filterwatch, organizzazione che monitora la censura digitale nel Paese, citato dal quotidiano britannico The Guardian.

Secondo attivisti iraniani specializzati in diritti digitali, sarebbe in corso un piano confidenziale volto a rendere stabile e strutturale la separazione tra internet internazionale e rete nazionale. L’accesso alla rete globale verrebbe concesso solo a cittadini in possesso di specifiche autorizzazioni di sicurezza o che abbiano superato rigorosi controlli governativi.

Anche in questi casi, la connessione non sarebbe libera: gli utenti autorizzati avrebbero accesso esclusivamente a una versione fortemente filtrata dell’internet globale. Tutti gli altri cittadini iraniani, invece, sarebbero limitati all’utilizzo dell’internet nazionale, una rete interna interamente controllata dal regime, già oggi ampiamente utilizzata per servizi governativi e piattaforme approvate dallo Stato.

Secondo Filterwatch, l’obiettivo del piano sarebbe quello di consolidare il controllo sull’informazione e ridurre in modo definitivo l’accesso indipendente a contenuti, notizie e comunicazioni provenienti dall’estero, rafforzando ulteriormente il sistema di sorveglianza digitale del Paese.