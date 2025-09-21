Ironman a Cervia vince lo sloveno Tine Lavrencic
Tine Lavrencic trionfa all’Ironman di Cervia in 8h14’15’’. Sul podio anche Künne (2°) e Demianov (3°). (4°) l'italiano Paolo Dalle Fratte.
È lo sloveno Tine Lavrencic a scrivere il suo nome nell’albo d’oro dell’Ironman di Cervia vincendo con il tempo straordinario di 8 ore, 14 minuti e 15 secondi.
Secondo il tedesco Jan Erik Künne, che chiude in 8h18’00’’. Terzo classificato l’ucraino Julian Demianov, che ferma il tempo a 8h21’20’’, correndo una gara di altissimo livello.
Per gli italiani ottima prestazione del vicentino Paolo Dalle Fratte quarto al traguardo e primo degli italiani con il tempo di 8h23’03’’, Paolo della Fratta, sfiora il podio e regala emozioni al pubblico di casa.
In totale ad aver partecipato alla gara più dura del mondo sono 2.996 atleti che al traguardo sono stati accolti dall’iconico grido: “You are an Ironman!”.