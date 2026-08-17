Isabella Leardini in scena a Riccione con le sue “Maniere nere”

Giovedì 20 agosto la poetessa riccionese, finalista al Premio Strega Poesia 2026, presenta la sua raccolta edita da Mondadori

Piazzale Ceccarini si prepara a ospitare una serata dedicata alla poesia. Giovedì 20 agosto, alle 21.15, nell’ambito della rassegna "Senza fine – Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione", sarà protagonista Isabella Leardini, poetessa riccionese inserita nella cinquina finalista del Premio Strega Poesia 2026 con "Maniere nere", la sua ultima raccolta pubblicata da Mondadori nella collana Lo Specchio. A dialogare con l’autrice sarà Filippo Tonti.

L’appuntamento offrirà l’occasione di entrare nel mondo poetico di "Maniere nere", un libro che attraversa temi come l’identità, la memoria, la perdita e la trasformazione. Il titolo richiama la tecnica incisoria della maniera nera, nella quale le immagini emergono progressivamente da una superficie scura. Anche nella raccolta di Leardini ciò che resta nascosto sembra affiorare poco alla volta, attraverso figure femminili, paesaggi acquatici, simboli naturali e immagini legate al cambiamento.

La motivazione del Comitato scientifico del Premio Strega Poesia 2026 descrive "Maniere nere" come un’opera immersa in "uno scenario acquatico, fatato e rarefatto", dove corpi, menti e sogni umani, soprattutto femminili, attraversano una trasformazione legata al mare. La raccolta alterna componimenti brevi e testi più ampi e si muove tra amore e morte, natura e memoria, presenza e assenza.Nata a Rimini nel 1978, Isabella Leardini ha esordito nel 2004 con "La coinquilina scalza". Nel 2017 ha pubblicato "Una stagione d’aria", mentre "Maniere nere" è uscito nel 2025 per Mondadori. Accanto alla poesia, Leardini si occupa di scrittura, formazione e attività culturale. È autrice del saggio "Domare il drago", insegna scrittura creativa all’Accademia di Belle Arti di Venezia e dal 2022 dirige il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna. Nel 2023 ha inoltre curato per Vallecchi l’antologia "Costellazione parallela. Poetesse italiane del Novecento".

L’incontro con Isabella Leardini è uno degli ultimi appuntamenti dell’edizione 2026 di "Senza fine". La rassegna proseguirà venerdì 28 agosto alla Spiaggia del Sole 86-87 con Alberto Cassani, autore di "Adrenalina" (Baldini+Castoldi, 2026), che dialogherà con Simone Bruscia e Luigi De Angelis. L’incontro sarà moderato da Oliviero La Stella. L’appuntamento con Isabella Leardini è a ingresso libero e si terrà giovedì 20 agosto alle 21.15 in piazzale Ceccarini. In caso di maltempo l’incontro sarà spostato al Palazzo del Turismo, in piazzale Ceccarini 11.