Isabella Leardini protagonista in piazzale Ceccarini con “Maniere nere”

La poetessa riccionese ha presentato la raccolta finalista al Premio Strega Poesia 2026

Si è svolto nella serata di ieri, giovedì 20 agosto, in un piazzale Ceccarini gremito, l’atteso appuntamento della rassegna “Senza fine – Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione” con la poetessa e scrittrice riccionese Isabella Leardini. Al centro della serata la presentazione della sua ultima raccolta poetica, “Maniere nere”, pubblicata da Mondadori nella prestigiosa collana Lo Specchio ed entrata nella cinquina finalista del Premio Strega Poesia 2026.

L’incontro, condotto attraverso un intenso dialogo con Filippo Tonti, ha offerto alla platea l’opportunità di approfondire i temi centrali dell’opera. Nel corso della serata sono stati ripercorsi i passaggi fondamentali di una ricerca lirica che trae ispirazione dall’antica tecnica incisoria della maniera nera, dove la figura emerge per sottrazione dal buio, dando vita a una meditazione profonda sui temi dell’identità, della memoria, della perdita e della trasformazione.

Un viaggio nella poesia contemporanea tra suggestioni e simboli

Nel corso dell’incontro è emersa la particolare forza evocativa dei versi della raccolta, caratterizzata da un immaginario ricco di paesaggi acquatici e figure simboliche.

L’appuntamento ha confermato il grande interesse della città per la proposta culturale della rassegna promossa dal Comune di Riccione, ideata per offrire momenti di riflessione e vicinanza con i principali protagonisti della letteratura e della scrittura contemporanea.

Il calendario di “Senza fine” proseguirà venerdì 28 agosto presso la Spiaggia del Sole 86-87 con la presentazione del libro “Adrenalina” (Baldini+Castoldi, 2026) di Alberto Cassani, in dialogo con Simone Bruscia e Luigi De Angelis, per la moderazione di Oliviero La Stella.





