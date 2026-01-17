Ispezione all’istituto Einaudi di La Spezia dopo l’omicidio dello studente
La decisione dell’Ufficio scolastico regionale della Liguria dopo l’aggressione mortale. Oggi un corteo silenzioso in ricordo della vittima
Un’ispezione all’istituto Einaudi di La Spezia, dove uno studente è stato ucciso a coltellate da un altro ragazzo, è stata disposta dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Liguria. La decisione arriva all’indomani del grave episodio che ha sconvolto la città e il mondo della scuola.
Secondo quanto appreso dall’Ansa, l’intervento dell’Ufficio scolastico fa seguito alle dichiarazioni del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha definito l’accaduto «un episodio gravissimo». Sul caso è intervenuta anche la Lega, chiedendo una nuova e più incisiva stretta per contrastare la violenza tra i giovani.
La vittima è Youssef Abanoub, studente diciottenne, morto in seguito all’aggressione. I suoi compagni di scuola lo ricorderanno oggi con un corteo silenzioso nel centro di La Spezia, in segno di lutto e solidarietà. La comunità scolastica e cittadina resta profondamente scossa da una tragedia che riapre il dibattito sulla sicurezza negli istituti e sul disagio giovanile.