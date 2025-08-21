Israele avvia la prima fase dell’occupazione di Gaza City
Netanyahu pronto a illustrare il piano; approvato anche un nuovo insediamento in Cisgiordania che spacca il territorio palestinese
Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver dato avvio alla prima fase dell’occupazione di Gaza City, dichiarando di aver già assunto il controllo della periferia della città palestinese. Secondo fonti militari, il premier Benjamin Netanyahu presenterà oggi i dettagli del piano, destinato a segnare una nuova fase del conflitto.
Hamas ha condannato l’operazione, accusando Israele di dimostrare “palese disprezzo” per gli sforzi di mediazione internazionale volti a fermare le ostilità.
Parallelamente, lo Stato ebraico ha approvato in via definitiva un nuovo insediamento in Cisgiordania, destinato a dividere fisicamente la regione in due parti. Una mossa che, secondo osservatori internazionali, rende ancora più difficile la prospettiva della creazione di uno Stato palestinese unitario e indipendente.