Israele avvia l’operazione di terra a Gaza

“La città sta bruciando”. Katz: “Andremo avanti fino alla sconfitta di Hamas”. Rubio: “Pochi giorni per un accordo, solo il Qatar può mediare”

Israele ha dato il via all’operazione di terra nella Striscia di Gaza. Secondo fonti locali, carri armati sarebbero già entrati nella principale città dell’enclave palestinese. “La città sta bruciando e andremo avanti fino alla sconfitta di Hamas”, ha dichiarato il ministro israeliano Israel Katz, confermando l’intenzione di proseguire senza tregua l’offensiva.

Il movimento islamista, secondo il senatore statunitense Marco Rubio, avrebbe solo pochi giorni per accettare un accordo, mentre il Qatar rimane “l’unico attore in grado di mediare”.

Intanto, il bilancio delle vittime continua a crescere: almeno 62 i morti registrati ieri a Gaza. Sul fronte interno israeliano, nuove manifestazioni delle famiglie degli ostaggi hanno chiesto al governo azioni più incisive per garantire il ritorno dei loro cari.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ringraziato l’ex presidente americano Donald Trump per la sua recente presa di posizione contro Hamas, definita una “minaccia diretta” al movimento. Dal canto suo, l’attuale presidente degli Stati Uniti ha assicurato che Israele non colpirà nuovamente il Qatar, ribadendo l’importanza del ruolo di Doha come mediatore nella crisi.