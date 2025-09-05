Israele, colpito un grattacielo a Gaza City: "Era utilizzato da Hamas"

Il ministro della Difesa Katz: "Stiamo aprendo le porte dell’inferno nella Striscia"

L’esercito israeliano (Idf) ha annunciato di aver colpito a Gaza City un grattacielo che, secondo quanto dichiarato, era impiegato da Hamas per finalità militari. "All’interno dell’edificio, Hamas ha installato infrastrutture utilizzate per preparare e condurre attacchi contro le truppe israeliane nella zona", si legge in una nota diffusa dai militari.

L’Idf ha sottolineato che, prima dell’attacco, sarebbero state adottate misure precauzionali per limitare i danni ai civili. Poche ore prima, lo stesso esercito aveva anticipato che "nei prossimi giorni" sarebbero stati presi di mira diversi grattacieli della città.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Katz ha rilanciato con toni durissimi: "Il catenaccio sta per essere rimosso dalle porte dell’inferno a Gaza. Una volta aperta la porta, non verrà più chiusa".

L’operazione si inserisce nell’offensiva in corso per il controllo di Gaza City, che nelle ultime settimane è diventata l’epicentro dei combattimenti tra Israele e Hamas.