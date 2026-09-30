ISSR Marvelli, aperte fino al 15 ottobre le iscrizioni ai nuovi percorsi di studio

L’Istituto di via Covignano propone lauree in Scienze Religiose, formazione pastorale e percorsi brevi su teologia, arte, cultura e comunicazione

Spuntano i primi frutti di stagione nel giardino di via Covignano 265: sono bellissimi melograni. Un piccolo segno di buon auspicio per il nuovo anno accademico dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro.

La vita dell’Istituto è ripartita: nei corridoi e nelle aule tornano studenti e docenti, mentre sono ancora aperte le iscrizioni per chi desidera intraprendere un nuovo percorso di studio o approfondire temi legati alla teologia, alla spiritualità, alla cultura e al dialogo.

Fino al 15 ottobre è possibile iscriversi alla Laurea triennale e alla Laurea magistrale in Scienze Religiose e al Percorso di Teologia Pastorale.

Il ciclo triennale in Scienze Religiose propone uno studio approfondito dei fondamenti della teologia cristiana – biblici, liturgici, sacramentali, spirituali, morali, storico-patristici – e conduce al conseguimento della Laurea triennale in Scienze Religiose.

Il successivo biennio di specializzazione in indirizzo Pedagogico-Didattico porta alla Laurea magistrale in Scienze Religiose e si rivolge sia a chi intende formarsi per l’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola, sia a chi desidera acquisire competenze educative e culturali per operare nelle comunità ecclesiali, negli oratori e nei centri educativi, oltre che nell’ambito della comunicazione sociale.

Accanto ai percorsi universitari, l’Istituto propone una formazione rivolta anche a chi è già inserito nel mondo professionale o svolge un servizio nelle proprie comunità.

La Scuola di Alta Formazione in Arte Sacra e Turismo Culturale-Religioso, in modalità online, offre una specializzazione dedicata all’arte sacra come “luogo teologico”, con competenze rivolte, tra gli altri, a guide, responsabili e operatori dei beni culturali ecclesiali, animatori di pellegrinaggi e percorsi artistici e operatori del turismo culturale e religioso.

Il Percorso di Teologia Pastorale è invece pensato per chi svolge un servizio nelle comunità e desidera approfondire le proprie competenze: accoliti, lettori, ministri della Parola, ministri della Comunione e della Consolazione, responsabili di comunità, formatori, educatori, catechisti e operatori della pastorale familiare.

Ma l’offerta dell’ISSR Marvelli non si ferma ai percorsi più strutturati. Per chi desidera semplicemente dedicare un po’ di tempo alla formazione e alla ricerca, senza prerequisiti e senza necessariamente intraprendere un percorso universitario, ci sono i Per-Corsi AAC – Ascolto Attivo Cercasi.

Sono dodici percorsi brevi, prevalentemente online, dedicati a teologia, spiritualità, arte, cultura, comunicazione e relazioni. Tra i temi dell’edizione 2026-27 ci sono Bibbia, teologia, cinema, psicodramma biblico, informazione, scrittura, arte e architettura, storia e cristologia, oltre a proposte più originali come l’improvvisazione teatrale.

Proprio mercoledì 30 settembre alle 20.30 è in programma una lezione aperta e gratuita di Improvvisazione teatrale, con i docenti Mikaela Mancini e Sergio Sansone, in collaborazione con AttiMatti: un’occasione per conoscere direttamente uno dei nuovi Per-Corsi e sperimentarne il metodo. Per partecipare è sufficiente scrivere a [email protected].

Nel primo semestre saranno inoltre proposti il corso “Dio dove sei? Cristianesimo e liberazione umana”, con il prof. Luca Spegne e “Segni, simboli e architetture delle diverse tradizioni religiose – modulo 2”, con il prof. Auro Panzetta.

Due ulteriori novità: si tratta del corso “La persona di Gesù nella letteratura moderna. Una lettura cristologica” a cura del prof. don Vittorio Metalli (14 ore in modalità mista online o in presenza) e “Funambulatorio di poesia. In equilibrio sul verso” un corso di scrittura creativa con il prof. Paolo Vachino in collaborazione con la Biblioteca Diocesana E. Biancheri (12 ore, solo in presenza).

A partire dal 2027 saranno attivati nuovi percorsi brevi dedicati a Bibbia, teologia, arte, cinema e psicodramma biblico, insieme al Corso post-laurea in Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino.

È dunque un’offerta formativa pensata per pubblici diversi: studenti, insegnanti, educatori, operatori pastorali e culturali, professionisti, ma anche semplicemente persone curiose e desiderose di approfondire le grandi questioni dell’uomo contemporaneo.

Un anno particolarmente significativo, inoltre, per l’ISSR Marvelli, che nel 2026 celebra i suoi 40 anni di attività. Un anniversario che diventa occasione per guardare alla storia dell’Istituto ma anche, soprattutto, alle prospettive future e alle nuove domande a cui la formazione è chiamata a rispondere.

Le iscrizioni alla Laurea triennale e magistrale in Scienze Religiose e al Percorso di Teologia Pastorale sono aperte fino al 15 ottobre.

Per conoscere tutti i percorsi, le modalità di iscrizione e l’offerta formativa completa: www.issrmarvelli.it

L’ISSR Marvelli si trova a Rimini, in via Covignano 265 a Rimini. La segreteria è a disposizione per informazioni (lunedì, martedì e mercoledì: 10-13 e martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 17-21).