Rimini, perde il controllo dell'auto e finisce in un campo: 57enne al Bufalini in eliambulanza

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via San Salvatore

Una 57enne residente nel Riminese è finita fuori strada nel primo pomeriggio di oggi (martedì 29 settembre), in via San Salvatore a Rimini. La conducente, alla guida di una Volkswagen T-Roc, avrebbe perso il controllo della vettura, mentre procedeva in direzione San Marino, per cause in corso di accertamento, e ha finito la propria corsa in un campo, a lato della carreggiata stradale. I fatti sono avvenuti intorno alle 13.45. Nel sinistro, non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto il personale sanitario, che ha disposto il ricovero della 57enne con l'eliambulanza: la donna è stata ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena, non è in pericolo di vita. Con i soccorritori del 118, anche i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Locale, per regolare il traffico ed effettuare i rilievi dell'incidente.