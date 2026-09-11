ISSR Marvelli, dodici nuovi percorsi tra teologia, cultura, arte e creatività

Online o in modalità mista i Per-corsi aperti a tutti: dalla Bibbia al cinema, dalla comunicazione al teatro e alla scrittura.

Dodici percorsi brevi per approfondire temi di teologia, Bibbia, spiritualità, arte, cultura, comunicazione, teatro, cinema e scrittura. Sono i nuovi Per-corsi AAC – Ascolto Attivo Cercasi, la proposta formativa dell’ISSR “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, per l’anno accademico 2026-2027.



L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire uno spazio di ricerca, dialogo e formazione aperto a tutti, non rivolto soltanto agli studenti dell’Istituto, ma anche a insegnanti, educatori, operatori pastorali e a tutte le persone interessate ad approfondire temi legati alla fede, alla cultura e alle grandi domande del presente.



La nuova edizione propone un'offerta particolarmente ampia e diversificata.



Tra i percorsi dedicati alla teologia e alla Bibbia troviamo Dio dove sei? Cristianesimo e liberazione umana, a cura del prof. Luca Spegne; Incontrarsi con Dio, imbattersi in sé: le storie di Giacobbe, del prof. Alessandro Esposito; e La persona di Gesù nella letteratura moderna. Una lettura cristologica, del prof. Don Vittorio Metalli.



Ampio spazio è dedicato anche al dialogo e alla cultura contemporanea, con Annalena Tonelli: profeta oggi del dialogo tra le fedi, del prof. Luca Vitali, e L’informazione in tema di cristianesimo nella società secolarizzata, della prof.ssa Cristina Uguccioni.



La proposta si apre quindi all'arte, ai simboli e alla storia del territorio, con La grammatica dei colori. Codici, simboli e rappresentazioni e Segni, simboli e architetture delle diverse culture religiose – modulo 2, entrambi del prof. Auro Panzetta, e con Rimini segreta. La città romana che incontrò il Vangelo, con il prof. Don Gabriele Gozzi.



Non mancano percorsi di carattere più laboratoriale e creativo: Psicodramma biblico, della prof.ssa Claudia Baldassari; Funambulatorio di poesia. In equilibrio sul verso, del prof. Paolo Vachino; Improvvisazione teatrale, con il prof. Sergio Sansone e la prof.ssa Michela Mancini della compagnia teatrale Atti Matti; e L’in-visibile. Cinema e trascendenza: dal dopo-Guerra ad oggi, del prof. Davide Zazzini.



I Per-corsi AAC si svolgeranno online o in modalità mista, secondo le caratteristiche dei singoli percorsi. I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti.



Per alcuni dei percorsi è previsto l'accreditamento sulla piattaforma SOFIA, con la possibilità di utilizzare la Carta del Docente. Agli studenti dell'ISSR saranno inoltre riconosciuti CFU, secondo quanto previsto dalla proposta formativa dell'Istituto.



«Con i Per-corsi AAC – sottolinea il direttore dell’ISSR, prof. Marco Casadei – vogliamo offrire occasioni formative brevi ma significative, capaci di mettere in dialogo discipline, sensibilità e linguaggi diversi. La varietà dei dodici percorsi di quest'anno racconta proprio questo desiderio: creare uno spazio nel quale ciascuno possa trovare una domanda, un tema o un linguaggio attraverso cui continuare la propria ricerca».



Le iscrizioni sono aperte. Programmi, calendari, costi e modalità di iscrizione dei singoli corsi saranno pubblicati progressivamente.