Italia 1 passa da San Marino con il celebre programma Drive Up dedicato ai motori

Le telecamere seguiranno la Ferrari 12 Cilindri Spider lungo le strade del borgo sammarinese

Drive Up, il programma televisivo dedicato al mondo dei motori, arriva nella Repubblica di San Marino. Un’auto da sogno e le location iconiche del territorio sammarinese saranno le protagoniste della puntata, con l’obiettivo di unire la passione per l’eccellenza automobilistica Made in Italy a un luogo unico, patrimonio Unesco. Le telecamere di Drive Up si sposteranno lungo le vie del Centro storico di San Marino e per le strade panoramiche seguendo la Ferrari 12 Cilindri Spider che raggiungerà Piazza della Libertà. Appuntamento quindi per sabato 21 giugno alle ore 15.00 su Italia 1 e in replica domenica 22 giugno alle 11.50 sempre su italia1. Sarà possibile rivedere il servizio su Mediaset Infinity.