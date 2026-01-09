Italia 1 ripropone “Sfida Impossibile”: avventure e sport da San Marino

Dal 11 gennaio la seconda edizione con Stefano Corti torna in replica ogni domenica alle 11.45

A partire da domenica 11 gennaio, Italia 1 riproporrà le repliche della seconda edizione di Sfida Impossibile, il programma condotto da Stefano Corti, girato interamente nella Repubblica di San Marino, che mette alla prova i limiti tra sport e intrattenimento, trasformando ogni puntata in una sfida unica, fatta di coraggio, ironia e voglia di superare se stessi.

L’intera seconda stagione andrà in onda la domenica alle 11.45, con la seguente programmazione:

- Domenica 11 gennaio alle ore 11:45: Puntata con Marco Melandri

- Domenica 18 gennaio alle ore 11:45: Puntata con Ivan Zaytsev

- Domenica 25 gennaio alle ore 11:45: Puntata con Elisa Di Francisca

- Domenica 1 febbraio alle ore 11:45: Puntata con Kristian Ghedina

- Domenica 8 febbraio alle ore 11:45: Puntata con Vincenzo Nibali

- Domenica 15 febbraio alle ore 11:45: Puntata con Andrew Howe