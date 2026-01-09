Altarimini

Italia 1 ripropone “Sfida Impossibile”: avventure e sport da San Marino

Dal 11 gennaio la seconda edizione con Stefano Corti torna in replica ogni domenica alle 11.45

A cura di Grazia Antonioli Redazione
09 gennaio 2026 11:53
A partire da domenica 11 gennaio, Italia 1 riproporrà le repliche della seconda edizione di Sfida Impossibile, il programma condotto da Stefano Corti, girato interamente nella Repubblica di San Marino, che mette alla prova i limiti tra sport e intrattenimento, trasformando ogni puntata in una sfida unica, fatta di coraggio, ironia e voglia di superare se stessi.

L’intera seconda stagione andrà in onda la domenica alle 11.45, con la seguente programmazione:

-          Domenica 11 gennaio alle ore 11:45: Puntata con Marco Melandri

-          Domenica 18 gennaio alle ore 11:45: Puntata con Ivan Zaytsev

-          Domenica 25 gennaio alle ore 11:45: Puntata con Elisa Di Francisca

-          Domenica 1 febbraio alle ore 11:45: Puntata con Kristian Ghedina

-          Domenica 8 febbraio alle ore 11:45: Puntata con Vincenzo Nibali

-          Domenica 15 febbraio alle ore 11:45: Puntata con Andrew Howe

