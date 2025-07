Italia beffata ai supplementari: l'Inghilterra va in finale

Eurodonne 2025, semifinale drammatica a Ginevra: Agyemang pareggia nel finale, Kelly firma il 2-1 su rigore al 119'

L’Italia femminile saluta gli Europei a un passo dalla finale. Le Azzurre sono state sconfitte 2-1 dall’Inghilterra al termine di una semifinale vibrante, risolta solo nei minuti finali dei tempi supplementari. A decidere l’incontro è stato un rigore trasformato da Chloe Kelly al 119’, che ha regalato alle inglesi il pass per l’atto conclusivo del torneo.

E pensare che l’Italia era riuscita a portarsi avanti con una prestazione ordinata e coraggiosa, tenendo testa alle campionesse d’Europa in carica. Ma, come già accaduto nei quarti di finale contro la Svezia, l’Inghilterra ha saputo ribaltare l’inerzia della gara nel finale, grazie all’ormai immancabile Michelle Agyemang. La giovane attaccante di 19 anni, già decisiva contro le scandinave con un gol in pieno recupero, ha colpito ancora, pareggiando nei minuti conclusivi dei tempi regolamentari e rimandando tutto ai supplementari.

Nel secondo tempo supplementare, quando ormai lo spettro dei rigori sembrava sempre più vicino, un fallo ingenuo in area ha consegnato alle inglesi la chance decisiva dal dischetto. Kelly non ha tremato e ha firmato il definitivo 2-1, lasciando le Azzurre con l’amaro in bocca e tanti rimpianti.

Per l’Italia resta comunque un cammino europeo positivo, culminato in una semifinale giocata alla pari contro una delle squadre più forti del continente. Ma il sogno si è infranto a un minuto dalla lotteria dei rigori, ancora una volta per mano di Agyemang e di un’Inghilterra che si conferma spietata nei momenti decisivi.