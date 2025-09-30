Italia decima al mondo per il contributo del turismo al Pil

Giorgetti: "Risultato sorprendentemente positivo, ma possiamo fare di più"

Con 258 milioni di dollari generati, l’Italia si colloca al decimo posto nella classifica mondiale dei Paesi con il maggior contributo del turismo al Prodotto interno lordo in termini assoluti. A sottolinearlo è il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto al Global Summit del World Travel & Tourism Council (Wttc), in corso per la prima volta in Italia presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma.

«È un dato sorprendentemente positivo – ha dichiarato Giorgetti – ma vogliamo e possiamo fare ancora meglio». Il ministro ha evidenziato l’importanza strategica del turismo per la crescita economica del Paese, sottolineando la necessità di valorizzare ulteriormente le eccellenze italiane e di migliorare la capacità di attrarre flussi internazionali.

Il report del Wttc, che riunisce istituzioni e imprese del settore, conferma il ruolo centrale del comparto turistico nell’economia globale e assegna all’Italia un posizionamento di rilievo, con margini di crescita ancora significativi.