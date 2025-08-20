Italia divisa in due dal maltempo: nubifragi al Centro-Nord, caldo torrido al Sud

Allerta in Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna. Disagi alla circolazione ferroviaria dopo l’urto tra un regionale e un merci sulla linea del Brennero

L’Italia vive ore di forte instabilità meteorologica con il Paese spaccato in due: nubifragi e temporali al Centro-Nord, caldo torrido che persiste al Sud.

A Milano le forti piogge hanno costretto alla chiusura dei parchi cittadini, mentre il fiume Lambro è monitorato costantemente per il rischio esondazioni. Situazione critica anche in Emilia Romagna e in Liguria, dove in sole dodici ore si sono abbattuti circa cinquemila fulmini. Disagi pure in Toscana, con danni a Pisa e allagamenti nella zona di Arezzo.

Il maltempo ha colpito duramente anche la Sicilia: nell’Ennese è stato ritrovato il corpo di un uomo travolto da un torrente mentre si trovava in auto.

Sul fronte dei trasporti, la circolazione ferroviaria lungo la linea Brennero-Trento è stata sospesa per ore a causa dell’urto tra un treno regionale e alcuni carri merci all’altezza di Mezzocorona. Due persone sono rimaste leggermente contuse, ma non si registrano feriti gravi. Dopo l’interruzione, i convogli hanno ripreso gradualmente a circolare.

Intanto, mentre al Centro-Nord si continua a fare i conti con piogge e danni, al Meridione persiste l’ondata di calore, con temperature ben oltre la media stagionale.