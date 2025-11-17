Italia illusa, poi travolta: a San Siro passa la Norvegia 4-1
Esposito apre, Haaland ribalta con una doppietta. Prima sconfitta per Gattuso: “Chiediamo scusa ai tifosi”
L’Italia parte forte, si illude, ma poi crolla. Nell’ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2026, disputata a San Siro, gli azzurri vengono sconfitti 4-1 dalla Norvegia, che conquista con merito i tre punti e chiude la serata con una prestazione autoritaria.
La gara si apre nel migliore dei modi per gli uomini di Gennaro Gattuso: Pio Esposito trova il gol del vantaggio dopo una bella azione manovrata, facendo esplodere il pubblico milanese. L’entusiasmo, però, dura poco. La Norvegia reagisce con intensità e qualità, guidata dal suo fuoriclasse Erling Haaland, autore di una doppietta che ribalta il risultato già nel primo tempo.
Nella ripresa gli azzurri provano a riorganizzarsi, ma faticano a contenere il ritmo e la fisicità degli ospiti, che colpiscono altre due volte chiudendo la partita sul 4-1. Troppo evidente il divario sul piano della concretezza, nonostante un buon avvio italiano.
A fine gara, arriva il commento amaro di Gattuso, alla sua prima sconfitta sulla panchina della Nazionale:
“Chiediamo scusa ai tifosi. Dobbiamo lavorare tanto e subito, questa squadra ha qualità ma serve più continuità.”