Italia in campo e sui podi: il calcio di Gattuso sfida Israele, Sinner cede il trono ad Alcaraz

Giornata intensa per lo sport azzurro: la Nazionale di calcio cerca punti in Ungheria, il tennis incorona lo spagnolo Alcaraz, le regine del volley rientrano da campionesse, mentre il basket saluta Pozzecco

L’Italia dello sport vive un’altra giornata carica di emozioni e contrasti. Stasera, in Ungheria, la Nazionale di calcio guidata da Gennaro Gattuso affronterà Israele nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, con l’obiettivo di rilanciarsi dopo un avvio incerto.

In un clima completamente diverso, atterreranno oggi pomeriggio a Malpensa le azzurre del volley, fresche campionesse del mondo dopo un trionfo che ha riportato l’Italia sul tetto della pallavolo internazionale.

Amarezza invece sul fronte del tennis: Jannik Sinner ha perso la finale degli Us Open contro Carlos Alcaraz. La sconfitta costa al tennista altoatesino non solo il titolo, ma anche il primato nel ranking mondiale. “Sono stato prevedibile”, ha ammesso con sincerità a fine match.

Infine, capitolo basket: l’Italia è stata eliminata dalla Slovenia negli Europei, chiudendo il torneo con la delusione dell’uscita prematura. A fine gara il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha annunciato il suo addio alla panchina azzurra, segnando la fine di un ciclo intenso e discusso.

Un quadro, quello dello sport italiano, che in una sola giornata mostra tutte le sue sfumature: dalla speranza calcistica all’orgoglio del volley, fino alla caduta tennistica e all’addio amaro nel basket.