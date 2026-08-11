Italia in Miniatura, a Ferragosto il parco si accende di magia e divertimento

Aperture serali dal mercoledì al sabato con luci, musica, videomapping e laboratori per bambini con Pinocchio, la Fata Turchina e il Grillo parlante

Italia in Miniatura di Rimini conferma le aperture serali dal mercoledì al sabato, con le sue 300 miniature di monumenti d’Italia e d’Europa le sue attrazioni uniche e originali. In vista del Ferragosto, il parco simbolo dell’imperdibile bellezza dell’Italia, si arricchisce di un programma variegato di animazione e divertimento dedicato, ai visitatori piccoli e grandi.



Ogni mercoledì fino a fine agosto tornano le atmosfere di "Divertente di Giorno, Magica di Notte": parco miniature aperto fino alle 23:00, attrazioni in funzione fino alle 22:45, il panorama mozzafiato di una penisola illuminata da migliaia di piccole luci, percorsa da trenini e animata da tante piccole sorprese a ogni angolo. Al fascino dell’Italia in Miniatura by night si aggiungono atmosfere diffuse, come le raffinate sonorità jazz dal vivo in Piazza San Marco, i giochi di luce e laser e i videomapping colorati sotto il cielo d’agosto. Divertente di Giorno, Magica di Notte si ripete ogni mercoledì fino a fine agosto.



Dal giovedì al sabato, spazio alla creatività con “I laboratori di Pinocchio”: attività in partenza alle ore 20:00 nel parco miniature. I laboratori saranno guidati nientemeno che da Pinocchio, la Fata Turchina e il Grillo parlante in persona, che insegneranno a realizzare piccoli capolavori a tema come bacchette magiche e cappelli del burattino. I partecipanti verranno poi premiati con un attestato personalizzato e potranno anche incontrare i loro beniamini in Meet&Greet con i protagonisti della fiaba di Collodi, per concludere tutti insieme con una fiaba interattiva.

Nelle serate dei laboratori, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 agosto, le attrazioni saranno in funzione fino alle 20:15 e il parco chiuderà alle 22:30.



Nelle date dell’evento è possibile acquistare il biglietto solo serale a €20, prezzo unico interi/ridotti, valido anche per la promozione “Secondo giorno a €5”.

Informazioni più dettagliate, orari e programmi su italiainminiatura.com