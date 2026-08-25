Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica: le aperture serali proseguono per tutto agosto

Emozioni notturne con: "Divertente di Giorno, Magica di Notte", "I Laboratori di Pinocchio" e "Il Respiro degli Abissi"

L’estate non sta finendo affatto per i parchi Costa Edutainment, che prolungano le aperture serali fino alla fine di agosto. Anche questa settimana Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica offrono aperture straordinarie, animazione ed emozioni, dedicate a grandi e piccini. A Rimini, Italia in Miniatura sarà aperta ogni sera da mercoledì 26 a sabato 29 agosto. Alla meraviglia del parco miniature illuminato si aggiunge una programmazione varia e attraente per salutare l’estate in bellezza. Mercoledì 26 agosto per Italia in Miniatura Divertente di Giorno, Magica di Notte, il parco sarà aperto fino alle ore 23:00, le attrazioni saranno in funzione fino alle 22:15 e i luoghi più iconici del parco saranno avvolti da atmosfere musicali tutte diverse. Si va dal Jazz a Venezia, alle alchimie postmoderne in Piazza Italia, all’allegria dei tormentoni estivi più amati, fatti per scatenarsi insieme fra laser e giochi di luci proprio ai piedi delle Alpi. Da giovedì 27 a sabato 29 agosto alle 20:00 tornano I laboratori di Pinocchio: attività creative guidate da Pinocchio, la Fata Turchina e il Grillo parlante, con postazioni per piccoli workshop nel cuore dell’Italia. Nelle serate dei laboratori, le attrazioni funzioneranno fino alle 20:15 e il parco chiuderà alle 22:30. All’Acquario di Cattolica proseguono le aperture serali Il Respiro degli Abissi: martedì 25, giovedì 27 agosto e martedì 1 settembre, il percorso Blu sarà aperto dalle 20 alle 23: i passaggi misteriosi e affascinanti dell’itinerario incentrato sulla vita acquatica invitano ad andare alla scoperta di squali, murene, meduse, pinguini e altre migliaia di esemplari di specie marine. Le casse saranno aperte fino alle 21:30.