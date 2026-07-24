Italia in Miniatura, Pinocchio fa "impazzire" i bambini: successo per il musical interattivo

Bacchette magiche luminose, truccabimbi e baby dance: il pubblico più piccolo protagonista dello show

Grande entusiasmo a Italia in Miniatura per il debutto di “Pinocchio, un sogno in miniatura”, il nuovo musical per famiglie che sta conquistando soprattutto i bambini. Lo show, in scena alle 21:00 da Piazza Italia, torna questa sera e domani, sabato, ultima replica per lo spettacolo dedicato alla fiaba più famosa d'Italia, nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi, per la regia di Elena Ronchetti. Non semplici spettatori ma parte della magia: i bambini coinvolti nello spettacolo hanno impugnato bacchette magiche luminose, si sono lasciati truccare dalla “Fata Truccabimbi” e si sono scatenati nella coinvolgente Baby Dance guidata da Trilly, tra le buffe movenze e del Gatto e della Volpe, prima dell'atteso Meet & Greet finale con i personaggi. Archiviato il weekend del debutto, Italia in Miniatura prosegue l'estate con orario 10:00 - 18:30 tutti i giorni e un appuntamento serale ogni mercoledì fino a fine agosto: mercoledì 29 torna “Il Mago delle Stelle”, lo spettacolo di magia dal vivo per bambini, mentre dal 5 agosto le aperture serali si arricchiscono di effetti speciali con suoni, luci, videomapping e laser show. Il biglietto giornaliero vale anche per l'apertura prolungata, ma c'è anche un biglietto speciale serale adulti e bambini 20 euro, spettacoli inclusi, con promozione “secondo giorno a 5 euro” per il rientro a scelta. Info e biglietti su italiainminiatura.com.