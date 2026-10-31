La novità Italia in Miniatura si alza in volo: debutta la mongolfiera panoramica a 20 metri d'altezza

La nuova attrazione ha esordito il 31 ottobre in occasione di Halloween. Primi a provarla gli Instagrammer dell'Emilia-Romagna, seguiti dai visitatori

Il grande pallone si solleva piano verso il cielo e raggiunge l’altezza da brivido di 20 metri. Ai suoi piedi, l’Italia in Miniatura: 300 monumenti in scala, attrazioni iconiche e una vista incomparabile. La mongolfiera, novità di Halloween proposta dal parco tematico riminese, ha debuttato ieri, 31 ottobre, fra entusiasmo e tanta voglia di raccontarlo. I primi a salire sono stati gli Instagrammer, o Igers, dell’Emilia-Romagna, professionisti del racconto per immagini che il parco ha invitato a provare l’esperienza e a condividerla con i follower, seguiti poi dal pubblico. La prima cliente è Marisa, 64 anni, residente nella provincia di Avellino: “Prima volta a Italia in Miniatura e la prima cliente a volare. Vengo dalla provincia di Avellino, oggi è stata un’esperienza bellissima. Ho realizzato il più grande desiderio della mia vita e festeggiato 30 anni di matrimonio”. Fra gli altri visitatori che hanno colto al volo l’opportunità di librarsi in aria, c’è chi ha definito l’esperienza “incredibile” e chi ha notato per la prima volta che Italia in Miniatura ha davvero la forma dello Stivale.