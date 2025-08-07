Italia in Miniatura, un successo l'apertura serale tra performer e bolle di sapone

L'appuntamento si rinnova per tutti i mercoledì di agosto

È stata un successo la prima delle aperture serali di agosto, per Italia in Miniatura, che ogni mercoledì lancia l’evento “Divertente di Giorno, Magica di Notte”: serate di apertura prolungata che il parco tematico di Rimini propone a visitatori, residenti e turisti, per godere dello spettacolo unico dell’Italia, sotto le stelle di agosto. Trecento miniature illuminate, attrazioni in funzione fino alle 22:00 per esplorare e divertirsi, ma non solo: un programma di animazione, intrattenimento, spettacolo ed effetti speciali per rendere indimenticabile la visita a uno dei luoghi più iconici della Romagna.

Come ogni giorno, Italia in Miniatura apre alle 10, ma è ogni mercoledì che si compie la magia: il parco resta aperto fino alle 23, e se questa è una sorpresa molto gradita ai visitatori del parco, sempre entusiasti di trovare un pezzo di casa loro a Rimini, per Riminesi e Romagnoli poter visitare il parco la sera è una vera festa, anche grazie al biglietto speciale a 10 Euro che scatta dalle ore 18. Chi non ha mai visto Italia in Miniatura di notte avrà il privilegio di vedere il Bel Paese accendersi di migliaia di piccole luci, quelle delle chiese, piazze, teatri, castelli e monumenti, dei tanti trenini che percorrono la penisola, e delle attrazioni. Il programma del parco include animazione e spettacolo, inclusi nel biglietto: ci sono i momenti dedicati ai bambini, come il trucco a tema e la magia delle bolle di sapone, c’è la danza, che omaggia il folklore italiano, quello di pizzica e tarantella, ma anche i grandi autori, creando una colonna sonora di allegria e nostalgia. Ci sono poi i performer: trampolieri coperti di stelle, acrobati che sfidano la gravità e spettacoli e spettacoli che rivestono di colore ogni angolo del parco, e c’è un grande show finale. Alle 22 infatti parte un trionfo di fontane di luce, laser show, un tetto di milioni di bolle di sapone nel cielo delle Alpi. L'appuntamento con i mercoledì di agosto si rinnoverà per le date del 13, 20 e 27.