Italia-Israele, tre gol valgono i play-off: tensione fuori dallo stadio e due giornalisti feriti

Proteste dei manifestanti pro-Palestina, scontri con la polizia e polemica per una frase di un cronista del Tg3

L’Italia conquista i play-off per la qualificazione ai Mondiali grazie al successo per 3-0 contro Israele. A firmare la vittoria sono una doppietta di Mateo Retegui e un gol di Mancini, che assicurano agli azzurri il secondo posto nel girone. Il primo gol arriva su rigore, con Retegui che si riscatta dopo l’errore dal dischetto contro l’Estonia. L’italo-argentino segna poi anche la seconda rete, prima del sigillo finale di Mancini.

La partita è stata preceduta da fischi all’inno israeliano da parte di una parte del pubblico. A margine dell’incontro è scoppiata anche una polemica per una frase pronunciata da un cronista del Tg3, che ha commentato: «L’Italia ha la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo vincendo». Le parole hanno suscitato dure critiche da parte del centrodestra, mentre il Comitato di redazione della testata ha replicato parlando di «frase strumentalizzata».

Fuori dallo stadio si sono registrati momenti di tensione durante un corteo di protesta dei manifestanti pro-Palestina. La polizia è intervenuta con lacrimogeni e idranti dopo il lancio di petardi e fumogeni contro le forze dell’ordine. Negli scontri sono rimasti feriti due giornalisti presenti per seguire la manifestazione.