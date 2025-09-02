Italia, ritiro a Coverciano: Gattuso prepara la sfida con l’Estonia

Caso Israele a Udine: il sindaco chiede il rinvio, ma il Viminale dà l’ok. Intanto il mercato infiamma le big di Serie A

Prosegue oggi a Coverciano il ritiro della Nazionale italiana guidata da Gennaro Gattuso, che sta preparando il match contro l’Estonia, valido per le qualificazioni ai Mondiali. L’atmosfera è intensa, con il gruppo azzurro concentrato sugli schemi e sul recupero della miglior condizione fisica.

A tenere banco, però, è anche la questione legata all’amichevole prevista a Udine contro Israele. Il sindaco De Toni ha chiesto ufficialmente il rinvio della partita per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Dal Viminale, tuttavia, è arrivato il via libera: la sfida si giocherà regolarmente. “Dobbiamo giocare”, ha ribadito il commissario tecnico Gattuso, chiudendo la polemica.

Parallelamente, il calciomercato sta regalando scossoni pesanti. L’Inter ha chiuso per Akanji, il Milan ha portato a casa Adrien Rabiot, mentre la Juventus ha rinforzato l’attacco con Openda e Zhegrova. Il Napoli si è assicurato Hojlund ed Elmas, e l’Udinese ha messo a segno un colpo a sorpresa con Nicolò Zaniolo. Colpo internazionale anche in porta: Gianluigi Donnarumma vestirà la maglia del Manchester City.