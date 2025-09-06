Italian Bike Festival 2025: Misano capitale europea delle due ruote

Oltre 600 brand, test ride, talk e campioni del ciclismo al Misano World Circuit fino al 7 settembre

Con il taglio del nastro al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” si è aperta ieri l’ottava edizione dell’Italian Bike Festival, il più grande appuntamento europeo dedicato alla bici e alla mobilità sostenibile. Fino a domenica 7 settembre la Riviera romagnola ospita tre giorni di esposizioni, test ride e incontri con la partecipazione di oltre 600 marchi del settore.

Il pubblico può provare le novità direttamente in due circuiti dedicati – la Shimano Off-Road Arena e il Campagnolo Road Circuit – e scoprire spazi interattivi come la Skills Pump Track e le aree kids. Tra i momenti clou anche “La Gialla Cycling”, che nel 2025 si rinnova con percorsi strada, gravel e family ride, e la Festa IBF di sabato sera aperta a tutti.

Non mancano formazione e dibattito: l’Arena Talk ospita oltre 16 incontri su cicloturismo, bike economy e accessibilità, mentre la Cargo Bike Academy e la “Bike Economy – La Scuola” preparano le nuove figure professionali della mobilità sostenibile. Attesi tra gli ambassador grandi nomi del ciclismo come Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Gianni Bugno e Mario Cipollini.

L’ingresso è gratuito con registrazione online, con servizi di navetta, parcheggi e bike parking custoditi. Trenitalia, official green carrier, garantisce collegamenti straordinari per l’evento.

Italian Bike Festival conferma così l’Emilia-Romagna come terra di cicloturismo, con i suoi 9.000 km di percorsi, 10 ciclovie e un’offerta sempre più internazionale dedicata al turismo attivo.come cuore europeo della bike culture.