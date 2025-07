Italian Exhibition Group rilancia il congressuale nel Lazio: al via il progetto Fiuggi 2027

Plenaria da oltre 2.000 posti, location immersa nel verde e una visione condivisa con istituzioni e privati

Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG), player fieristico-congressuale leader in Italia con le sedi di Rimini e Vicenza, operante a livello globale in 19 paesi nel mondo, accoglie con soddisfazione la notizia dell’aggiudicazione della gestione del Palazzo dei Congressi e degli Eventi di Fiuggi.

Con l’obiettivo ambizioso che la sede congressuale fiuggina ospiti almeno 14 grandi eventi entro il 2027, ovvero con l’obiettivo di un potenziamento e rilancio dell’attività congressuale della città laziale, in un’azione coordinata e congiunta con tutti gli operatori locali per l’utilizzo anche di più sedi, in una sorta di Palacongressi diffuso. In primis con i bellissimi e adiacenti spazi del parco della Fonte Bonifacio VIII, che un lungimirante accordo fra l’amministrazione comunale e la società ATF, gestore delle terme, ha già previsto a disposizione dell’attività congressuale.

Ma non solo: il Palazzo degli eventi e dei congressi presenta un’architettura moderna, che si integra perfettamente nell’immenso paesaggio verde del Parco Termale, può vantare una plenaria che supera i 2.000 posti a sedere e che sarà resa divisibile in altre tre sale anche ad uso ampliamento dell’attuale foyer. Non da ultimo, la sua posizione davvero fortunata in città, walking distance con tutte le maggiori e più prestigiose strutture ricettive e con i principali servizi cittadini.

“Anche in questo caso - dice il presidente di IEG, Maurizio Renzo Ermeti - ha giocato un ruolo di primo piano la riconosciuta capacità della nostra società di fare sistema con altri territori in un proficuo interscambio di competenze e saperi, a tutto favore del business. Crediamo in questo territorio, per il suo posizionamento geografico, ben raggiungibile dalla Capitale, e per i grandi sforzi che privati e istituzioni stanno mettendo in campo a favore della complessiva riqualificazione di una location tanto nota e prestigiosa”.

Per l’AD di IEG, Corrado Arturo Peraboni: “L’elevata e continua richiesta di spazi all’interno del Palacongressi di Rimini, il più grande costruito ex novo in Italia, necessitava di nuovi sbocchi con possibilità di sinergie di livello in grado di accrescere l’offerta per i nostri clienti, anche intercettando un tema centrale per il mondo MICE, quello dell’alternanza delle destinazioni. Con Fiuggi, oggi siamo in grado di offrire alla clientela la possibilità di collocare gli eventi oltre che tra Rimini e Vicenza, anche al centro sud con Fiuggi”.