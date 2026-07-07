Italian Global Series 2026, Riccione celebra i 60 anni di Star Trek e il mondo delle serie tv

La sesta giornata propone incontri con casting director internazionali, anteprime mondiali e il debutto della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds con le star della saga

La sesta giornata dell'Italian Global Series 2026 si apre mercoledì 8 luglio a Riccione nella Sala Polissena del Palariccione alle 12.

"L'arte del Casting" è il titolo della conversazione tra l’acclamata casting director Kate Rhodes James e Francesco Vedovati, tra i più premiati e riconosciuti casting director italiani a livello internazionale. La conversazione tratterà il lavoro del casting nelle produzioni cinematografiche e televisive internazionali, dalla scoperta di nuovi talenti alla costruzione di alcuni dei personaggi più iconici della serialità contemporanea. Un incontro con il pubblico, ma anche con le attrici e gli attori desiderosi di comprendere più da vicino i processi di selezione della serialità internazionale e italiana, moderato da Hakim Zejjari.

Sempre al Palariccione, in Sala Concordia a partire dalle 19, verranno presentati due titoli in Concorso. Si comincia, per l'International Competition/Drama, con la premiere internazionale di Speaking Dead (Seupiking Dedeu), serie sudcoreana interpretata da Han Suk-kyu, pluripremiato in patria e vincitore lo scorso anno del Maximo Award di Italian Global Series nella sezione Drama per Doubt. L'intenso thriller vede un esperto di medicina forense ricorrere a misure estreme per costringere le autorità a riaprire le indagini sulla sospetta morte di un procuratore.

A seguire, la premiere mondiale della serie Cell Block B (Oddilb), comedy carceraria e prima serie della Cechia in concorso al festival, che racconta il carcere senza troppe carinerie e con la giusta ruvidezza. L’ironia si fa a volte anche amara e, con gusto tipicamente est europeo, evidenzia i paradossi delle istituzioni e tutte le follie e le piccole meschinità a cui portano la ricerca e la conservazione del potere.

La serata all'Arena Ceccarini inizia alle 21, con un incontro per gli Italian Showcase. Alla presentazione della serie Una finestra vista lago saranno presenti gli interpreti Antonio Folletto, Giulia D’Aloia, Domenico Centamore, il regista Marco Pontecorvo, Francesco De Blasi (Alexandra Cinematografica) e Anouk Andaloro (Capostruttura – Serialità 2, TV Movie e Docufiction Rai Fiction), moderati da Mario Manca.

Alle 21.30, alla proiezione in anteprima mondiale del primo episodio della serie Tutto l'amore che resta saranno presenti gli interpreti Federica Pagliaroli, Chiara Bordi, il regista Andrea Rebuzzi, Nicola de Angelis (Fabula Pictures) e Michele Zatta (Capostruttura – Serialità 3 e Coproduzioni Internazionali Rai Fiction). Adattamento italiano della serie francese Lycée Toulouse-Lautrec, vede Raoul Bova nel ruolo del preside di un istituto scolastico in cui l’inclusione non è un principio astratto, ma una sfida quotidiana. Modera Mario Manca.

Si torna alle 22.30 in Sala Concordia per uno degli eventi più attesi dell'Italian Globe Series 2026, dedicato ai 60 anni di Star Trek, una delle saghe più iconiche e influenti della storia della televisione e della cultura pop contemporanea. Nell'occasione, verrà presentato in anteprima il primo episodio della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds (in uscita su Paramount+ il 23 luglio), alla presenza delle star della serie Anson Mount, Rebecca Romijn e Celia Rose Gooding.

Insieme a loro, due leggende assolute del franchise: l’attrice Jeri Ryan (la celebre Sette di Nove di Star Trek: Voyager e Star Trek: Picard) e il regista e sceneggiatore Nicholas Meyer, in un incontro moderato da Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games. Al termine dell'incontro, verranno quindi consegnati i premi Maximo Rising Star Award a Celia Rose Gooding e il Maximo Celebration Award a Nicholas Meyer, Jeri Ryan, Anson Mount e Rebecca Romijn.





Gli amanti delle forti emozioni si ritroveranno quindi a mezzanotte per il secondo appuntamento con i "Midnight Screening" sulla spiaggia a fronte di Piazzale San Martino con la proiezione di uno speciale autoconclusivo della celebre serie televisiva della Marvel The Punisher intitolato The Punisher: One Last Kill (disponibile su Disney+).



