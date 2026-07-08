Italian Global Series, a Riccione arriva David Boreanaz

Il protagonista di “Buffy”, “Angel”, “Bones” e “SEAL Team” ospite dell’Arena Ceccarini

La settima giornata dell’Italian Global Series 2026, giovedì 9 luglio a Riccione, si apre con due proiezioni dell’International Competition, entrambe nella Sala Concordia del Palariccione a partire dalle 19.30.

Si comincia, per la sezione drama, con la premiere italiana del primo episodio di Burden of Justice (Hundarna), serie svedese che scava sotto la superficie patinata dei più prestigiosi studi legali di Stoccolma per rivelare un mondo in cui disperazione, ambizione e compromessi morali ribollono appena sotto la facciata. Ambientata in un sistema giudiziario sotto pressione, la serie offre un’esplorazione intensa della verità, della lealtà e del potere, in cui ogni verdetto ha un prezzo. Premiata dal pubblico del festival Series Mania di Lille, la serie ha avuto grande successo in patria ed è già stata rinnovata per la seconda stagione.





Si prosegue, per la sezione comedy, con l'anteprima internazionale di due episodi (il primo e il terzo) della serie canadese Happily Ever After (Ils vécurent heureux) che racconta una relazione eterosessuale attraverso una narrazione dalle forti sfumature queer. La serie mette infatti in discussione il concetto stesso di matrimonio sin dalla chiusura del primo episodio; per questa ragione, eccezionalmente, il festival ne propone due puntate.





Evento clou della giornata, all'Arena Ceccarini alle 21, la conversazione con David Boreanaz, amato protagonista di serie cult come “Buffy l’Ammazzavampiri”, “Angel”, “Bones” e “SEAL Team”, che insieme a Hakim Zejjari, ripercorrerà la sua straordinaria carriera tra set e personaggi iconici. Una delle carriere più solide, longeve e riconoscibili della televisione contemporanea: David Boreanaz è stato protagonista di numerose serie di successo appartenenti a generi diversi e, nel corso di quasi tre decenni, è passato dall’essere un’icona della televisione cult a una delle presenze più affidabili e apprezzate del piccolo schermo, consolidando il proprio ruolo non solo come attore, ma anche come produttore e regista.





Sempre l'Arena Ceccarini ospita le proiezioni di due serie della sezione Limited Series del concorso internazionale.





Alle 21.30 si potrà vedere, in anteprima italiana, il primo episodio della serie spagnola The Tribute (El Homenaje), un thriller familiare e corale, in cui tutti nascondono qualcosa e si susseguono i colpi di scena. Ambientata tra passato e presente, la nuova serie di Sergio Cánovas è un ingranaggio complesso e perfetto che ha infatti richiamato molte star del cinema e della Tv spagnola.





Alla proiezione saranno presenti il regista Sergio Canovas e uno degli interpreti, Álvaro Rico.





A seguire, alle 22.30, la premiere internazionale del primo episodio della serie cilena Raza Brava, alla presenza del regista Hernán Caffiero. Tra i titoli più apprezzati del mercato delle serie alla scorsa Berlinale, racconta una storia di ribellione violenta, che ha le proprie radici negli anni Settanta, durante la dittatura di Pinochet ed è uno sguardo sociale e antropologico sulle frange estreme del tifo organizzato sudamericano.





A mezzanotte, nella spiaggia libera di Piazzale San Martino per i “Midnight Screening” dell’Italian Global Serial 2006, ci sarà quindi la proiezione speciale del quinto episodio della serie FX Alien: Pianeta Terra, una puntata praticamente autonoma che costituisce un’affascinante variante del canovaccio originale di Alien di Sir Ridley Scott, omaggiato sin dal titolo che cita il claim del film del 1979: “Nello spazio, nessuno può sentirti urlare!”



