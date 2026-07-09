Italian Global Series, a Riccione giornata da star con Natasha Lyonne, Richard Gadd e il cast di “Un posto al sole”

L’ottava giornata del festival propone incontri con grandi protagonisti della serialità internazionale, anteprime, celebrazioni e il debutto della sezione notturna con “House of the Dragon”

Alla sua ottava e penultima giornata di programmazione a Riccione, venerdì 10 luglio, l’Italian Global Series 2026 riserva ancora imperdibili appuntamenti.

Ad aprire la giornata, alle 12 al Palariccione, in Sala Polissena, la Conversazione con la pluripremiata artista americana Natasha Lyonne, attrice, autrice e produttrice tra le personalità più originali della serialità contemporanea, nota al grande pubblico per il ruolo di Nicky Nichols nella serie Orange is the New Black, e per le serie Russian Doll e Poker Face. Al termine dell'incontro, il pubblico potrà vedere in anteprima proprio la prima puntata della seconda stagione di Poker Face, in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW nel mese di luglio.

Per l'International Competition – Drama, in Sala Concordia, alle 18.30 verrà proiettato il primo episodio della serie brasiliana Emergency 53 (Emergência 53). Già presentata al mercato delle serie del Festival di Berlino, e ora per la prima volta in pubblico all'Italian Global Series 2026, è una medical series adrenalinica che segue paramedici in corsa contro il tempo tra le strade e le favelas di Rio de Janeiro, con un linguaggio visivo dichiaratamente ispirato all’immaginario dei supereroi americani.

La seconda Conversazione della giornata, in Sala Polissena alle 19.30, vedrà protagonista l'attore, scrittore e produttore, Richard Gadd, tre premi Emmy per Baby Reindeer e una freschissima nuova nomination per Half Man, presenterà al pubblico proprio questa nuova serie di cui è ideatore, autore e protagonista, una storia ambientata a Glasgow che segue la relazione, nell'arco di trent'anni, tra due fratellastri che si sono allontanati. La sua Conversazione con Oscar Cosulich sarà dedicata anche alla nuova serialità contemporanea e al racconto autobiografico dell’artista che riceverà al festival il Maximo Breakthrough Storyteller Award.

ll folto programma della giornata proseguirà quindi all'Arena Ceccarini alle 20.45 con un evento speciale e attesissimo per celebrare i trent’anni di Un posto al sole, la più longeva soap opera italiana. Nell’occasione il cast della serie commenterà in diretta la puntata del giorno insieme all’attrice, regista e stand-up comedian Michela Giraud, grande fan della serie. Saranno presenti Patrizio Rispo, Daniela Ioia, Fiorenzo Madonna, Imma Pirone, Luigi Miele, Antonella Prisco, Marina Tagliaferri, Fabio Sabbioni, e Ivan Carlei (Vicedirettore – Coordinamento Editoriale e Sviluppo Rai Fiction).

Alle 21.45, il palco ospiterà Stefania Spampinato, attrice italiana affermata a livello internazionale, tra i protagonisti di Grey’s Anatomy e protagonista dello spin-off Station 19, per una Conversazione speciale sulla sua carriera internazionale e sul racconto televisivo contemporaneo.

Sempre all'Arena Ceccarini, alle 22.30, per International Competition – Drama sarà proiettato in anteprima esclusiva per l'Italian Global Series 2026 il primo episodio della serie di produzione anglo-spagnola Benidorm is Murder, alla presenza del regista Simon Delaney e del protagonista, il versatile attore scozzese John Hannah, noto e amato per tante sue interpretazioni cinematografiche, da Quattro matrimoni e un funerale alla saga de La Mummia. Nella serie, Hannah interpreta il ruolo di un detective riluttante e irresistibilmente rilassato che risolve omicidi in una località di villeggiatura sulla Costa Blanca spagnola.

Gran finale nella spiaggia libera di Piazzale San Martino, alle 24, della nuova sezione di Italian Global Series 2026, "Midnight Screening" con il primo episodio della terza stagione di House of the Dragon, "Salt and Sea, Fire and Blood" che si apre con una battaglia come non se ne sono mai viste sul piccolo schermo, marittima e aerea al tempo stesso, con grande sfoggio di draghi e di navi.



