Italian Global Series, tra i premiati Portobello e La Legge di Lidia Poet

Borgonzoni: "Successo sancito, festival scelto dalle produzioni"

Si è chiusa con un bilancio positivo la seconda edizione dell'Italian Global Series Festival, che dal 3 luglio ha animato Rimini e Riccione con incontri, masterclass, anteprime e protagonisti della serialità italiana e internazionale. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Galli di Rimini.

Le fiction italiane

Nel Concorso Fiction Italiana Edita, il titolo più premiato è stato "Portobello" di Marco Bellocchio, che ha conquistato tre riconoscimenti: Miglior Miniserie, Miglior Regia Miniserie e Miglior Sceneggiatura Miniserie. Il premio per la Miglior Serie Drama è andato a "Guerrieri - La regola dell'equilibrio", quello per la Miglior Comedy a "Pesci piccoli - Stagione 2", mentre il Miglior Tv Movie è risultato "Franco Battiato. Il lungo viaggio". Il Premio Maximo Gruppo FS - Miglior Serie è stato assegnato a "La legge di Lidia Poët - Stagione 3", opera capace - si legge nella motivazione - di "coniugare successo di pubblico, qualità narrativa e rilevanza culturale"; alla serie è andato anche il premio per la Miglior Regia Drama.

Il Concorso Internazionale

Nella categoria Drama del Concorso Internazionale è stata premiata l'unica produzione italiana in gara, "I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere", con Elena Sofia Ricci Best Drama Actress. La svedese "Burden of Justice" si è aggiudicata i premi come Best Drama Series e Best Drama Director, quest'ultimo a Lisa Linnertorp, mentre il riconoscimento come Best Drama Actor è andato a Rafe Spall per "Secret Service". Nella sezione Limited Series ha trionfato la francese "Laura's Treatment", premiata come Best Limited Series e con il premio per la miglior attrice protagonista a Valérie Bonneton. Doppio riconoscimento per la cilena "Raza Brava", con Hernán Caffiero premiato come Best Limited Series Creator/Director e Gabriel Muñoz come Best Limited Series Actor.

Sul palco del Teatro Galli sono stati inoltre consegnati il Breakthrough Storyteller Award a Richard Gadd, autore, sceneggiatore e interprete di "Half Man", e il Maximo Excellence Award a Natasha Lyonne.

Le parole di Borgonzoni

"Sono numeri molto più importanti dello scorso anno e credo che ormai il successo sia sancito", ha commentato la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, sottolineando come la vera vittoria sia "il fatto che siano le produzioni internazionali a voler venire a Rimini e Riccione, ad aver scelto questo festival rispetto ad altri".

La sottosegretaria ha evidenziato anche la crescita della partecipazione degli studenti: cento ragazzi hanno seguito tutte le masterclass e i prodotti proiettati durante il festival, chiedendo di replicare l'esperienza anche in altri contesti. Borgonzoni ha infine ricordato il clima di cordialità creato con il pubblico e gli ospiti internazionali - tra cui diversi premi Oscar - senza dimenticare la sezione dedicata ai più piccoli, con proiezioni e momenti pensati appositamente per loro.