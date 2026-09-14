Italiano per stranieri, a Rimini un corso gratuito di 80 ore

Al via il percorso A1 di Cescot per chi ha una conoscenza minima della lingua. Lezioni da settembre a novembre, test d'ingresso il 16.

La lingua come strumento per affrontare con maggiore sicurezza la vita di tutti i giorni, cercare lavoro e accedere a nuove opportunità. A Rimini Cescot propone un nuovo corso gratuito di italiano per stranieri, rivolto a chi parte da una conoscenza minima della lingua e vuole costruire le basi per una maggiore autonomia. Il percorso di livello A1 prevede complessivamente 80 ore di lezione e si svolgerà dal 29 settembre al 24 novembre, ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 12. Prima di iniziare sarà necessario verificare il livello di partenza: il test d'ingresso è fissato per mercoledì 16 settembre alle 15.30, su prenotazione.

Durante le lezioni si lavorerà soprattutto sulle situazioni concrete. L'obiettivo è imparare a comprendere e utilizzare le espressioni più comuni, sostenere semplici conversazioni e gestire le esigenze comunicative legate alla vita personale, sociale e professionale. Una parte del corso sarà dedicata anche al linguaggio del lavoro e della sicurezza, ai servizi presenti sul territorio e alla compilazione di moduli semplici.

La formazione avrà un'impostazione prevalentemente pratica: il 70% delle attività sarà infatti dedicato alle esercitazioni. Al termine del percorso sarà inoltre possibile accedere all'esame presso un ente certificatore riconosciuto per ottenere l'attestazione della conoscenza dell'italiano di livello A1. La partecipazione non prevede costi, grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna. Cescot mette inoltre a disposizione un percorso di livello A2, pensato per chi ha già acquisito le basi e vuole consolidare la conoscenza della lingua, aumentando l'autonomia nella comprensione e nella produzione orale e scritta.

Al corso possono accedere le persone che hanno assolto l'obbligo di istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione, senza vincoli legati alla condizione occupazionale. È necessario essere residenti o domiciliati in Emilia-Romagna prima dell'iscrizione e avere un permesso di soggiorno in regola.