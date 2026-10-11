Itinerari letterari, a San Giovanni in Marignano arriva Maurizio Maggiani

L’11 ottobre alla Casa della Cultura lo scrittore presenta "Almanacco dei viventi

Dopo l’incontro con Wu Ming 2 di domenica scorsa - che ha aperto l'edizione 2026 di Itinerari letterari - la rassegna prosegue domenica 11 ottobre (ore 17, Casa della Cultura) con Maurizio Maggiani, una delle voci più autorevoli della letteratura italiana contemporanea.

Lo scrittore presenterà Almanacco dei viventi (ed. Feltrinelli, 2026), un racconto per immagini che parla di radici, di tempo, di ciò che vale la pena custodire. L’innesco è quasi casuale: per la prima volta Maggiani vede raccolte in un unico archivio digitale le fotografie disperse di una vita. Ritratti di uomini, donne, bambini, di animali, ma anche campagne e fabbriche, Appennini e periferie, stazioni, pievi, gamelle di operai, bandiere e guerre, inverni senza neve, solitudini e piccole comunità.

Ogni scatto chiama una storia, una storia personale che si riverbera in una più grande: le poche righe previste come accompagnamento alle immagini diventano così racconti in cui passato e presente si illuminano a vicenda.

Almanacco dei viventi è una collezione di “straordinari dettagli del vivere”: opere dell’uomo e della natura, miti arcaici, popolari e contemporanei. E vita, soprattutto vita: queste pagine sono, scrive l’autore, “cinquant’anni di storia del mio rapporto con la realtà dei viventi che ho incontrato”. E un invito al lettore perché affianchi il proprio sguardo a quello dell’autore, aggiunga la propria storia alla sua.

Maurizio Maggiani è nato a Castelnuovo Magra nel 1951. È stato maestro carcerario, maestro di bambini ciechi, operatore cinematografico, aiuto regista, montatore, fotografo, pubblicitario, costruttore di pompe idrauliche, impiegato comunale. Ha sempre vissuto nella regione in cui è nato, la Liguria. Con Il Coraggio del pettirosso (1995) ha vinto il Premio Viareggio e il Premio Campiello; con La Regina disadorna (1998) ha vinto il Premio Alassio e nel 1999 il Premio Stresa di narrativa e il Premio Letterario Chianti. Nel 2005 ha vinto, con il romanzo Il viaggiatore notturno, i premi Ernest Hemingway e Parco della Maiella e il Premio Strega. Oltre all'attività di scrittore collabora con alcune testate: cura una rubrica del quotidiano genovese Il secolo XIX e scrive per La Stampa. Nel 2015 esce per Feltrinelli Il romanzo della Nazione, nel 2018 L'amore, del 2021 è L'eterna gioventù. Nel 2024 esce La memoria e la lotta. Calendario intimo della Repubblica (Feltrinelli).

Domenica 18 ottobre la rassegna si concluderà con Marcello Fois, appena proclamato vincitore del Premio Campiello, che presenterà L’immensa distrazione (Einaudi), un’intensa saga familiare tra drammi umani e la grande storia del Novecento.

La rassegna è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Aps Pro Loco, ed è a cura di Rapsodia di Emiliano Visconti.