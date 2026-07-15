Itinerari Musicali chiude con Janis Joplin: a San Giovanni in Marignano il racconto di un’icona del rock

Barbara Baraldi racconta la vita della cantante americana accompagnata dalle sonorità dei Freeeda

Ultimo appuntamento per Itinerari Musicali, la rassegna dedicata alle grandi protagoniste della musica che intreccia racconto narrativo e performance dal vivo. Il progetto, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Aps Pro Loco e con la direzione artistica di Rapsodia di Emiliano Visconti, ha proposto un percorso in tre tappe tra musica, parole e immaginario biografico.

Dopo Nina Simone e Joan Baez, la serata finale è dedicata a Janis Joplin. Il fuoco dentro, un ritratto affidato alla scrittura e alla narrazione di Barbara Baraldi, che ripercorre la vita della leggendaria cantante americana come una parabola intensa e contraddittoria. Dalla fragilità personale alla potenza scenica, dal desiderio di normalità alla vertigine del successo, emerge il ritratto di un’artista che ha trasformato la propria vulnerabilità in energia creativa, diventando un’icona del rock.

Barbara Baraldi ha dedicato alla Joplin il libro Il fuoco dentro. Il romanzo di Janis Joplin (Giunti Editore) in cui tinge di nero la storia della rocker più grande di tutti i tempi per dare vita a un romanzo travolgente. Janis divampa come un fuoco nei suoi perenni contrasti: il sogno di un’esistenza normale e la seduzione feroce del successo, la sete d’amore e la solitudine fuori dal palco, la disperazione cosmica e il tentativo di placarla nell’abbraccio dolce e spietato dell’eroina. E poi il sesso e le risse con Jim Morrison, l’alba al Chelsea Hotel insieme a Leonard Cohen, la fratellanza con Jimi Hendrix, l’attrazione devastante per Peggy Caserta. La musica, su tutto: estrema rivalsa, via di salvezza, dea consolatrice a cui immolare l’anima. Fino alla fine, e per l’eternità.

Ad accompagnare il racconto saranno le sonorità di Freeeda, che restituiscono in scena l’intensità e l’urgenza espressiva di Janis Joplin, riportandone il fuoco originario attraverso una rilettura musicale contemporanea.

Tutti gli incontri si svolgono all’Arena spettacoli, Largo Fosso del Pallone, con inizio alle 21:15. L’ingresso è libero.

L’appuntamento rientra nel progetto Estate fuori del Comune realizzata da APS - Pro loco San Giovanni in Marignano con il contributo e il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano e della Regione Emilia-Romagna.