IVA al 5% sull’arte: l’Italia torna competitiva nel mercato culturale. Le dichiarazioni di Tassinari e Frisoni

"Questa è una battaglia che portiamo avanti da oltre due anni"

"Con l’approvazione della riduzione dell’IVA al 5% per la compravendita di opere d’arte, il Governo ha messo a segno una riforma attesa da anni, che restituisce competitività al mercato italiano e dignità a un comparto fondamentale della nostra identità culturale ed economica."Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna.

"Questa è una misura che, come Forza Italia, abbiamo sostenuto fin dall’inizio. Finalmente l’Italia si allinea agli standard europei, dopo anni in cui collezionisti e operatori venivano penalizzati da una tassazione ingiustamente elevata. È un segnale chiaro: la cultura non è un lusso, ma un investimento sul futuro del Paese", aggiunge Rosaria Tassinari.

A rafforzare il commento arriva anche la voce di Davide Frisoni, responsabile del Dipartimento Cultura di Forza Italia per l’Emilia-Romagna: "Questa è una battaglia che portiamo avanti da oltre due anni. Come responsabile Cultura, ho lavorato con convinzione alla proposta per l’abbassamento dell’IVA al 5%, oggi divenuta realtà. È una vittoria concreta, non per una parte politica, ma per tutto il settore artistico e per l’Italia."

Davide Frisoni sottolinea inoltre la portata strategica del provvedimento: "Rendere l’Italia nuovamente attrattiva per collezionisti e investitori significa stimolare la circolazione..."