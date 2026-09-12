Izagirre vince il Memorial Pantani, Pellizzari è secondo dopo l’attacco sul Muro

La corsa si è svolta sulle strade della Romagna, attraversando anche il territorio riminese e il suo entroterra

È lo spagnolo Ion Izagirre il vincitore della 23ª edizione del Memorial Marco Pantani, disputata oggi sulle strade della Romagna, attraversando anche il territorio riminese e il suo entroterra, con partenza da Riccione e tradizionale arrivo a Cesenatico.

La gara, organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna e del Panathlon Club Cesena, era valida anche quale prova della Coppa Italia delle Regioni.

Il corridore della Cofidis ha conquistato la classica dedicata a Marco Pantani imponendosi in una volata ristretta al termine di una giornata combattuta e selettiva. Alle sue spalle Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), grande protagonista della fase decisiva della corsa, mentre il danese Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost) ha completato il podio. Quarto il vincitore dell’edizione 2025, l’australiano Michael Storer.

La corsa si è animata fin dai primi chilometri, con sei corridori capaci di avvantaggiarsi dopo appena 11 chilometri. Il loro vantaggio ha superato i quattro minuti, prima che il gruppo iniziasse progressivamente a ridurre il distacco.

La svolta a una cinquantina di chilometri dal traguardo, sul temuto Muro di Via Felloniche, uno dei punti più impegnativi del nuovo percorso 2026. È stato Pellizzari ad accendere la corsa con un attacco deciso al quale hanno saputo rispondere soltanto Izagirre, Honoré e Storer.

I quattro hanno rapidamente trovato l’accordo, riuscendo a guadagnare terreno sul resto del gruppo e presentandosi insieme verso la parte conclusiva, affrontando le quattro tornate del circuito cittadino di Cesenatico.

Nell’ultimo chilometro Honoré ha provato ad anticipare gli avversari, ma il tentativo è stato neutralizzato. La vittoria si è così decisa in uno sprint a quattro nel quale Izagirre ha preceduto Pellizzari e Honoré.