Jackpot in Emilia-Romagna: tripletta da oltre 57mila euro al Lotto

Estrazioni di venerdì e sabato portano premi record in provincia di Forlì e a Cattolica

Esulta l'Emilia-Romagna grazie al Lotto con una tripletta da oltre 57mila euro nelle estrazioni di venerdì 29 agosto e sabato 30 agosto: come riporta Agipronews, doppio colpo a Forlì, dove una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Bari regalano un premio da 26mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita di Corso Armando Diaz. Le stesse sorti indovinate, sulla ruota Nazionale, portano a una vincita da oltre 25mila euro presso un esercizio di Viale Roma, con una giocata da 1 euro. A questi si aggiungono oltre 6mila euro vinti a Cattolica, in un punto vendita di Piazzale Stazione. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 864,5 milioni di euro da inizio anno.