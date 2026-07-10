Jazz alla Casa Rossa di Rimini nel ricordo di Monia Angeli: sul palco Fabio Petretti & Aldemaro Jazz Band

Mercoledì 15 luglio nuovo appuntamento della rassegna “I Mercoledì a Casa di Alfredo”

Il prossimo appuntamento de “I Mercoledì a Casa di Alfredo” porterà al parco della Casa Rossa, il 15 luglio a partire dalle 21.30, lo spettacolo firmato Fabio Petretti & Aldemaro Jazz Band: per quella che vuole essere una serata in ricordo dell’indimenticata Monia Angeli, per anni anima della manifestazione estiva.



Sul palco, un ensemble di artisti presente da oltre trent’anni sul territorio italiano ed in costante sviluppo, capace di privilegiare la gradevolezza degli arrangiamenti e delle esecuzioni, senza mai sacrificare la qualità degli stessi. I brani sono arrangiati dal direttore musicale e sassofonista Fabio Petretti e dal trombonista Massimo Morganti, per una front line che si completa con la tromba del brillante Riccardo Catria e le voci della profonda Paola Lorenzi e della giovane Anna Ghetti. Il vasto repertorio interpretato spazia con disinvoltura dai classici della musica americana, latino-americana e di importanti autori italiani del secolo scorso. La propulsione ritmica della band è garantita da due affiatati ed esperti musicisti, il contrabbassista Paolo Ghetti ed il batterista Stefano Paolini. Senza dimenticare Aldemaro Moltedo, ideatore e catalizzatore indispensabile del gruppo.

Il quarto appuntamento della rassegna, a cura dell’associazione Quattro Quarti sotto la direzione di Marco Borzatta, mercoledì 22 Luglio porterà al parco della Casa Rossa Alessandra Abbondanza & Luca Di Luzio in "The Art of duo": un raffinato viaggio tra jazz, soul, canzone d’autore e reinterpretazioni di brani celebri.