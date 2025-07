Jazz, cinema, letteratura e cosplay: un luglio di cultura nel cuore di Rimini

Dal 14 luglio Cartoon club: cortometraggi, laboratori e show con ospiti come Milo Manara e Giorgio Vanni

Dalle nuvole parlanti e i cosplayer di Cartoon Club alle atmosfere tondelliane, dall’omaggio ai grandi del jazz al cinema sotto le stelle: entra nel vivo il mese di luglio con una settimana ricca di proposte per vivere insieme la stagione più attesa dell’anno.

Per i sognatori di ogni età Cartoon Club trasforma Rimini nella capitale dell'animazione e del fumetto. Dal 14 luglio cortometraggi d’autore, matinée gratuiti, laboratori, mostre e spettacoli per scoprire il mondo con l’animazione. Quest'anno con un focus sullo sport e sul leggendario Superman, l'evento vede la partecipazione di maestri come Milo Manara (a cui è dedicata una mostra e un premio alla carriera). La manifestazione entra nel vivo e si sposta al mare con Riminicomix e Cosplay Convention da giovedì 17 luglio. Da non perdere i concerti come l’atteso show del gruppo ANIMEniacs (19 luglio) e del re delle sigle Giorgio Vanni, in programma il 20 luglio.

La musica jazz è protagonista con il festival itinerante Crossroads, che martedì 15 luglio, alla Corte degli Agostiniani, porterà sul palco l'Italia Jazz Orchestra con gli special guest Flavio Boltro e Walter Ricci per un omaggio indimenticabile a Nat King Cole.







Continuano fino a settembre le iniziative del cartellone Rimini 80 - E tu dov’eri nel 2025? organizzate dal Comune di Rimini, in occasione dei 40 anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima degli anni Ottanta, che ha creato un immaginario ancora oggi vitale e che ha proiettato su Rimini e la Riviera i sogni e i desideri di un intero Paese. Mercoledì 16 luglio appuntamento con il ciclo della rassegna Tondelliana, il Silent Book Party promossa dalla Biblioteca Gambalunga e condotto da Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli per creare connessioni a cellulari spenti.







Martedì 15 luglio alla Corte della Biblioteca Gambalunga Stefano Pivato, storico contemporaneista, presenta il suo nuovo libro Alla riscossa! Emozioni e politica nell’Italia contemporanea. Dialoga con lui Nadia Urbinati, esperta di teoria politica, mentre Oriana Maroni, presidente dell’Istituto storico di Rimini coordina l’evento.

Alla Corte degli Agostiniani prosegue Agostiniani Estate, con più di 40 appuntamenti di cinema (più della metà della stagione appena conclusa), per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Nella settimana di CartoonClub, gli appuntamenti della settimana prevedono proiezioni di lungometraggi d'animazione:

giovedì 17 luglio ‘Il robot selvaggio’ di Chris Sanders; venerdì 18 luglio ‘Flow – Un mondo da salvare’ di Gints Zilbalodis; domenica 20 luglio ‘Elio’ di A. Molina, M. Sharafian, D. Shi. E ancora mercoledì 16 luglio , ‘Giurato Numero 2’ di Clint Eastwood; sabato 19 luglio ‘Dove i sogni si fermano’, spettacolo tratto dalle tavole di Milo Manara che sarà presente durante la serata; lunedì 21 luglio, ‘Io sono ancora qui’ di Walter Salles; martedì 22 luglio ‘La città proibita’ di Gabriele Mainetti.

Come ogni mercoledì d’estate, il centro storico si anima con la Rimini Shopping Night con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura e i Musei aperti dalle 21 alle 23. Tra gli appuntamenti fissi: in Piazza Tre Martiri Artigiani al Centro By Night, il mercatino dedicato ad artigiani selezionati, designer e creativi, e al Mercato Coperto, l’ottava edizione di La Magnèda, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti. Inoltre, per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, in piazza Cavour torna I Ricordi in Soffitta, dove possono esporre i loro vecchi giocattoli e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia.

Anche il venerdì il centro storico si apre al pubblico con le iniziative dei Musei Comunali aperti fino alle 23 e l’appuntamento con Venerdì sera in centro, il tradizionale mercatino serale estivo con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato e collezionismo.

All’Area Eventi Settebello a7b, nell’area verde in via Roma 70, il programma musicale vede sul palco ogni mercoledì il nuovo format 7Band, che sotto la direzione artistica di Matteo Mussoni e Andrea Donati propone gruppi di giovani musicisti. Il programma culturale vede l’avvio, il 17 luglio, degli incontri del Circolo Ermeneutico con una lezione aperta dedicata a ‘Magma, il nucleo incandescente delle storie’, condotta dalla scrittrice Lorenza Ghinelli (17 luglio). Venerdì 18 è presentato il libro "La silenziosa attesa", con interventi di Leonardo Montecchi, Annalisa Valeri e Donato Piegari. Infine, il 22 luglio, una "Game Night" e un concerto acustico del cantautore irlandese Mark Geary.

Proseguono per tutta l’estate anche gli appuntamenti di musica e intrattenimento con SGR LIVE all’Arena Francesca da Rimini, che martedì 22 luglio vedranno sul palco la band Metallica Experience, per un tributo ai Metallica.

Il Parco degli Artisti a Vergiano si conferma come punto di riferimento per l'intrattenimento all'aperto, ospitando serate di musica e teatro. Giovedì 17 luglio appuntamento con ‘Summer Cialtronight!’, con Andrea Vasumi. Venerdì 18 luglio ancora comicità con Shamsy che presenta "Testa di Caos", mentre il 19 luglio protagonista diventa l'opera lirica "Il Rigoletto" di Giuseppe Verdi, a cura dell'Associazione Voci nel Montefeltro con l'Orchestra Città di Ravenna. Infine domenica 20 luglio si svolgerà un concerto del coro a voci bianche "Le Allegre Note" di Riccione, diretto da Fabio Pecci.

Continuano nel suggestivo Giardino dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” a Covignano le Serate al Colle, con proiezioni cinematografiche e performance. Giovedì 17 luglio si svolgerà una serata di Sand Art.

Per chi ama lo sport c’è Rimini for Mutoko, progetto a scopo umanitario che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e in Italia. Venerdì 18 luglio appuntamento in spiaggia con il torneo di ‘tavolino’ al bagno 42 di Rimini Sud.



Nell’ambito di Cento giorni in festa, piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, questa settimana si segnalano: a Rivazzurra, davanti ai bagni 128 – 129, in viale Trapani e via Leonardo da Vinci feste con musica, food and drink e mercatini (17, 18, 19, 21 luglio). A Miramare, tutti i martedì fino al 9 settembre, ci sarà musica dal vivo e un mercatino sul Lungomare Spadazzi, mentre a Torre Pedrera, sempre il martedì, una "Fiesta Latina" con balli e DJ set. Per i più piccoli, Torre Pedrera propone "Il Circo dei Saltimbanchi" ogni mercoledì, mentre a Viserba, tutti i venerdì, andrà in scena "Sganassau Cabaret" con comici di fama nazionale. Continua "Baia Summer Festival" a San Giuliano (domenica 20, 27 luglio, 3, 17 agosto) offrendo un concorso canoro gratuito per giovani talenti. Ancora protagonisti i Fuochi d'artificio organizzati dai Comitati Turistici sulla spiaggia di Rimini. Prossimo appuntamento è per martedì 15 luglio ai bagni 138/139/140 di Miramare.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:





da domenica 13 a domenica 20 luglio 2025

Rimini, centro storico e Piazzale Fellini

Cartoon Club - 41° edizione

Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e Games - Riminicomix e Cosplay Convention

Una settimana di proiezioni con cortometraggi in concorso, mostre tematiche, personali di animatori e fumettisti, lungometraggi, incontri con artisti, workshop, masterclass e spettacoli.

Gli eventi si tengono nei luoghi più suggestivi della città: Piazza Malatesta, Castello Malatestiano, Corte degli Agostiniani, Arena Francesca da Rimini, Museo della Città, Chiostro della Chiesa di San Giuliano, Piazzale Fellini e Palazzo del Turismo.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è lo sport raccontato attraverso fumetti, cartoni animati e videogiochi. Le storie di campioni, reali e immaginari, diventano un potente strumento educativo, capace di trasmettere valori positivi. Protagonista di questa edizione è Superman, il leggendario supereroe, che viene celebrato con un’installazione, una mostra a Castel Sismondo e diverse altre iniziative. Tra gli ospiti, Milo Manara, uno tra i più grandi fumettisti italiani e apprezzato nel mondo, e autore del manifesto di Cartoon Club 2025.

Allo stesso Manara è dedicata una grande mostra (Di sogni e di segni, ospitata dal Museo della Città “Luigi Tonini”, visitabile dal 13 luglio al 31 agosto con ingresso libero. L’inaugurazione si tiene domenica 13 luglio) e un incontro, sabato 19 luglio alle ore 17 in Palazzina Roma (piazzale Fellini), dove il fumettista incontra il pubblico. Al Maestro Milo Manara Cartoon Club assegna il Premio alla carriera 2025 nel corso di una serata spettacolo, realizzata in collaborazione con il Fellini Museum,sabato 19 luglio nella suggestiva Corte degli Agostiniani (via Cairoli, 40), con inizio alle ore 21.15 a ingresso libero.

Dal 17 al 20 luglio, Piazzale Fellini ospita la 30ª edizione di “Riminicomix”, la mostra-mercato di fumetti e merchandising, affiancata dalla Cosplay Convention, il grande raduno dedicato agli appassionati di comics, anime, videogiochi e serie TV.

Il divertimento è garantito grazie a un’area Games ancora più ricca, oltre a tanti concerti, tra cui l’atteso show del gruppo ANIMEniacs e del re delle sigle Giorgio Vanni, in programma il 20 luglio.

Cartoon Club è organizzato da Acli Arte e Spettacolo di Rimini, con il sostegno del Comune di Rimini e collaborazioni nazionali e internazionali. Info: www.cartoonclubrimini.com

martedì 15 luglio 2025

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico

“UNFORGETTABLE”

Italia Jazz Orchestra + special guests Flavio Boltro & Walter Ricci

Omaggio a Nat King Cole. Concerto jazz nell'ambito di Crossroads. Direttore Fabio Petretti

Crossroads Jazz e Altro in Emilia Romagna è un festival itinerante che si svolge su tutto il territorio della Regione Emilia Romagna. A Rimini l’Italian Jazz Orchestra ripesca una delle più fortunate tra le produzioni originali realizzate nel corso degli anni per il festival Crossroads: “Unforgettable”, un kolossal jazz orchestrale dedicato a Nat King Cole (1919-1965), jazzista sopraffino il cui successo è stato tanto debordante da farne un artista amato ben al di là delle categorie dei generi musicali. Prima di tutto pianista jazz, Cole raggiunse l’apice della fama quando iniziò a proporsi anche come cantante. Le sue esibizioni e incisioni in trio hanno fatto di lui un modello intramontabile della popular music americana. Sul palco riminese, assieme al variegato organico dell’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti (17 elementi con una strumentazione crossover tra jazz e musica classica), saliranno Flavio Boltro e Walter Ricci.

Ore 21.15. Ingresso a pagamento. Info: 0544 405666 [email protected]

mercoledì 16 luglio 2025

Rimini, Castelsismondo, Corte del Soccorso

Tondelliana

Rimini '80- E tu dov’eri nel 2025?

A 40anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, il Comune di Rimini ha in programma un calendario di eventi per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima di un decennio, quello degli anni Ottanta. Tondelliana è un ciclo di Silent Book Party condotto da Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli per creare connessioni a cellulari spenti. Ognuno può portare con sé il proprio libro, un cuscino e volendo una lucina da lettura, per stare comodi. Dopo un tempo dedicato alla lettura (circa 45 minuti), le scrittrici Lorenza Ghinelli e Silvia Bottani modereranno la successiva ora di conversazione introducendo un tema, una suggestione cara alla poetica tondelliana. Non occorre in alcun modo avere già letto Tondelli: le ossessioni che lo hanno mosso come scrittore partono da emozioni e sentimenti universali che ciascuno potrà avere incontrato nei romanzi, nei fumetti, nei saggi o nei memoir che avrà letto durante il Silent Book. Un’occasione per scoprire come un atto privato come la lettura può connettere le solitudini. Con questo spirito Tondelliana mette in evidenza la capacità dell’autore di raccontare la contemporaneità rinnovandone il linguaggio e facendosi cantore dei “miti ed emblemi” del presente.

Ore 21.15. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (posti limitati) tel. 0541.704486

da lunedì 21 a sabato 26 luglio 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Concorso Rudolf Noureev

Sesta edizione del Concorso internazionale di danza dedicato alla figura di Rudolf Noureev con l'obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni la memoria di opere coreografiche straordinarie, che costituiscono ancora oggi il repertorio delle più grandi compagnie del mondo. Il concorso è rivolto a giovani studenti e danzatori e danzatrici professionisti da 15 a 24 anni. Il Grand Stage a danzatori dagli 11 anni.

Ospite d’eccezione, il 21 luglio, Eleonora Abbagnato, Étoile de l’Opéra di Parigi e Direttrice della Scuola di ballo e del Corpo di ballo dell’Opera di Roma.

Il 23 luglio appuntamento in Piazza Malatesta con il “Grand Stage en plein air”, un défilé all’aperto rivolto a tutti gli allievi del territorio riminese.

A conclusione del concorso, sabato 26 luglio ore 20, la proclamazione dei candidati premiati si svolgerà all’interno di uno spettacolo aperto al pubblico dal titolo: ‘Serata internazionale di Danza’. Sul palcoscenico del Galli si esibiscono le giovani promesse della danza internazionale con la partecipazione di Salvatore Manzo e Claudia D’Antonio, Étoiles del Teatro San Carlo di Napoli. In Giuria le Étoiles dell’Opéra di Parigi Monique Loudières e Wilfried Romoli, Clotilde Vayer, Direttrice della Scuola di Ballo e del Corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli, il Presidente di Giuria Daniel Agesilas. Prevendita su: www.liveticket.it/evento.aspx?Id=592213&

Info: 380 6413533 - 0541 793811 (Teatro Galli) www.concoursrudolfnoureev.org/

Il calendario giorno per giorno





fino al 31 agosto 2025

Rimini, Corte degli Agostiniani

Agostiniani Estate

Una lunga estate con più di 40 appuntamenti di cinema (più della metà della stagione appena conclusa), per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Gli appuntamenti della settimana:

mercoledì 16 luglio , Giurato Numero 2 (Juror No. 2), di Clint Eastwood (USA 2024, 114’)

giovedì 17 luglio Cartoon Club , Il robot selvaggio (The Wild Robot), di Chris Sanders (USA 2024, 102’)

venerdì 18 luglio Cartoon Club, Flow – Un mondo da salvare (Flow), di Gints Zilbalodis (Francia / Belgio 2024, 85’)

sabato 19 luglio Cartoon Club / Fellini Museum , Dove i sogni si fermano , Spettacolo tratto dalle tavole di Milo Manara. Sarà presente Milo Manara

domenica 20 luglio Cartoon Club, Elio di A. Molina, M. Sharafian, D. Shi (USA 2025, 99’)

lunedì 21 luglio, Io sono ancora qui (Ainda estou aqui), di Walter Salles (Brasile / Francia 2024, 137’)

martedì 22 luglio Cinema Revolution, La città proibita di Gabriele Mainetti (Italia / Germania 2025, 137’)

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/cineteca.rimini

fino al 31 agosto 2025

Arena Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR LIVE

In estate, l’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, ospita appuntamenti di musica e intrattenimento, a cura di Gruppo SGR. Gli appuntamenti della settimana:

Martedì 22 luglio il tributo ai Metallica con la band Metallica Experience

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR/



martedì 15 luglio 2025

Corte della Biblioteca Gambalunga – Rimini centro storico

Alla riscossa! Emozioni e politica nell’Italia contemporanea

Stefano Pivato, storico contemporaneista, ci consegna l’ultimo dei suoi approfonditi studi dedicati ai vari aspetti della storia sociale. Nel libro ‘Alla riscossa! Emozioni e politica nell’Italia contemporanea’, appena pubblicato per i tipi del Mulino, dedicato alla storia della passione politica, sposta lo sguardo dall’alta politica al mondo della gente comune, ponendo il focus sulle loro emozioni e sui loro sentimenti. Dialogherà con l’autore Nadia Urbinati, docente di Teoria politica presso la Columbia University di New York, che ha dedicato i suoi studi più recenti alle teorie della sovranità e della rappresentanza politica, alla formazione dell’opinione nei sistemi democratici rappresentativi e alla nascita dei populismi. A coordinare la presentazione sarà Oriana Maroni, presidente dell’Istituto storico di Rimini.

Ore 21 Ingresso libero. Info: 0541 24730 www.facebook.com/istitutostorico.rimini



16, 17, 18, 22 luglio 2025

Rimini, Area Eventi Settebello a7b, via Roma 70

Eventi Settebello a7b

Un nuovo spazio per la cultura, il tempo libero, il cibo e la socialità. In luglio gli appuntamenti continuano fra buona musica, incontri culturali e gli appuntamenti del Circolo Ermeneutico.

Il mercoledì vede sul palco il nuovo format 7Band, che sotto la direzione artistica di Matteo Mussoni e Andrea Donati propone gruppi di giovani musicisti.

Tra gli altri appuntamenti della settimana:

mercoledì 16 luglio, ore 19.00-21.00: Primi passi Lindy Hop. (Info per partecipare: 3396773006 [email protected]) - ore 21.00: 7band, THE SOUNDCHECK, warm up: NAMELESS 71.

giovedì 17 luglio ore 18.45: CIRCOLO ERMENEUTICO con Magma, il nucleo incandescente delle storie, Lezione aperta con Lorenza Ghinelli, scrittrice - ore 21.00: LINDY HOP dj VINCENT PARROTS.

venerdì 18 luglio ore 18.45: CIRCOLO ERMENEUTICO, per la Rassegna IL GIARDINO INTERIORE,

PSICOLOGIA IN DIALOGO. Presentazione del libro: LA SILENZIOSA ATTESA. Ricerche e pratiche su altre realtà e altri stati di coscienza (edizioni Sensibili alle foglie). Leonardo Montecchi, psicologo e psicoterapeuta, Annalisa Valeri, psicologa e psicoterapeuta. Introduce: Donato Piegari, psicologo.

martedì 22 luglio, ore 19.00-23.30: GAME NIGHT, Giochi da tavolo all’aperto - ore 21.00: MARK GEARY Irish songwriter (Mark Geary, voce - chitarra acustica; Caterino Ricciardi, chitarra acustica - cori)

Info: 345 5784423 www.facebook.com/areasettebello/

Tutti i mercoledì sera dal 25 giugno al 27 agosto 2025

P.zza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro By Night

Un market dedicato ad artigiani selezionati, designer, creativi e al piacere di trascorrere insieme serate bellissime nello splendido centro storico riminese.

Orario: dalle ore 18 alle ore 23 Info: www.facebook.com/artigianialcentro

Tutti i mercoledì dal 25 giugno al 27 agosto 2025

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città nelle sere d’estate e visitare le bellezze artistiche con l’apertura serale dei Musei.

Orario: 21 - 23 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

Tutti i mercoledì dal 25 giugno al 27 agosto 2025

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico

La Magnèda

Ottava edizione delle Cene al Mercato Coperto, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti. Le cene, allestite fino a 200 posti a sedere, sono allietate da intrattenimento musicale. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Rimini Shopping Night con l’apertura serale dei negozi in centro storico.

Orario: 18-23 Ingresso: cena a pagamento Info: 0541 53898 www.mercatocopertorimini.it



Tutti i mercoledì dal 2 luglio al 27 agosto 2025

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: 17.30 – 23.30 Ingresso gratuito Info: 0541 781108 www.cocap.it

tutti i giovedì di luglio fino al 7 agosto 2025

Covignano di Rimini, Giardino dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”

Serate al Colle tra cinema, storie e stelle

Per la prima volta il giardino dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro accoglie una rassegna di eventi estivi tra cinema, storie e stelle. Una proposta aperta a tutti, per vivere l’estate in un luogo suggestivo ed inedito, al fresco del colle più alto della città. Un percorso, dove parola, immagine e suono si intrecciano per raccontare la dimensione umana e spirituale dell’esistenza: dalla poesia alle magie con la sabbia, dal cinema alla storia dell’arte, ogni incontro propone uno sguardo sul mistero, sulla ricerca interiore, sul coraggio, sulla bellezza e sulla speranza.

Dopo i primi appuntamenti si prosegue giovedì 17 luglio con una serata di Sand Art, mentre giovedì 24 luglio si torna al cinema con il film“C’era una volta in Bhutan”. Ancora una proiezione per la serata di giovedì 31 luglio: “Il maestro che promise il mare”. La storia di un giovane maestro catalano che negli anni ’30 rivoluziona l’insegnamento in un villaggio rurale, promettendo ai bambini di portarli al mare.

La rassegna si conclude giovedì 7 agosto con la serata dal titolo: “San Lorenzo io lo so…”. Un viaggio tra arte sacra, simbologia celeste e spiritualità con lo storico dell’arte Alessandro Giovanardi. Dedicata al martire Lorenzo e al suo legame con le stelle cadenti. Info: 0541-751367



giovedì 17 luglio 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Summer Cialtronight!

Una serata tutta da ridere, un format comico dal successo consolidato che approda per la prima volta al Parco degli Artisti, sul palco SGR Live de Il Casotto.

“Cialtronight” è un format già noto da anni e apprezzatissimo, promosso dall’agenzia Ridens e ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi, che registra ormai da diverse stagioni il sold out nelle tappe estive e nei teatri; un mix tra Zelig, David Letterman show e il Chiambretti Night. Vi attendono Andrea Vasumi, iMasa, Sergio Casabianca… e altri ospiti comici e musicali a sorpresa. Ogni sera il cast si arricchisce di personaggi diversi, per uno spettacolo sempre nuovo e attuale, dalla risata garantita.

Biglietti su liveticket da 15 € + dir. Prev. Su: www.liveticket.it/evento.aspx?Id=593814

Info e prenotazioni biglietti al: 335 1207464 (whatsapp). Prenotazione cena al Chiosco Il Casotto al: 327 4115353 (whatsapp). Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini/







venerdì 18 luglio e venerdì 22 agosto 2025

Rimini, Giardino dell'Ala Moderna del Museo della Città (ingresso da via Luigi Tonini)

Un giardino di storie

Immersi nella magia della lettura all’ombra degli alberi del Museo: per due venerdì, i volontari Nati per Leggere (NpL) della Biblioteca Ragazzi tornano con l'iniziativa ‘Un giardino di storie’, un appuntamento pensato per le bambine e i bambini dai tre anni e per le loro famiglie, nell’abbraccio verde del Giardino dell’Ala Moderna del Museo della Città, con ingresso da via Luigi Tonini.

Due le serate in programma, entrambe all’aperto: la prima si terrà venerdì 18 luglio alle ore 20, la seconda è prevista per venerdì 22 agosto alle 18.30.

Le letture all’aperto sono un’occasione per ritrovarsi, stare in compagnia e per ricordare quanto un libro letto ad alta voce possa accendere meraviglia. La Biblioteca Gambalunga Ragazzi, cuore pulsante di queste iniziative, continua così la sua missione di avvicinare i più piccoli alla lettura, rendendola esperienza viva e quotidiana. L’evento è libero e non serve prenotare, mentre è molto consigliato portare con sé una coperta per stendersi comodamente sul prato. In caso di maltempo l’appuntamento sarà annullato.

Ingresso libero Info: 0541 704485 https://bibliotecagambalunga.it/news/un-giardino-di-storie



venerdì 18 luglio 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Shamzy in “Testa di Caos”

Uno spettacolo che mescola comicità irriverente, spontaneità e riflessione, trasformando le sfumature della vita quotidiana in pura energia comica.

Con Shamzy sul palco, ogni tema diventa un’occasione per sorprendere e coinvolgere il pubblico in un turbine di risate e improvvisazione. A cura di Teatro Verdi Produzioni.

Biglietti online da 20 e 25 €: https://www.ticketone.it/event/shamzy-testa-di-caos-parco-degli-artisti-19922295/

In caso di maltempo l’evento è rinviato, con opzione di rimborso del biglietto.

Spettacolo realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: 392 4091176 www.facebook.com/parcodegliartistirimini



luglio 2025

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria

Il Progetto del Comune di Rimini per il riutilizzo dell’ex cinema Astoria come hub culturale di comunità

Il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità, continua tra esperienze, selezioni artistiche, scouting e prove. Lo scopo è valorizzare il patrimonio pubblico e promuovere la partecipazione civica. A coordinare le attività sono l’associazione di promozione sociale Il Palloncino Rosso, con Città Visibili, Alcantara, Smagliature Urbane, Ecomuseo Rimini e Collettivo Il Nido per Movimento Centrale. Gli appuntamenti aperti al pubblico includono l'evento inaugurale di venerdì 18 luglio, con presentazione delle attività, buffet, dj set e installazioni artistiche, e un reading di brani tratti dal romanzo “Ritratti di Neve” con musica dal vivo del cantautore Riccardo Amadei a cura dell'associazione Il Circolino venerdì 25 luglio.

Programma completo su: www.facebook.com/RitornoAllAstoria/



Tutti i venerdì fino al 12 settembre 2025

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: 18.30 – 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati







fino al 26 luglio 2025

Rimini, spiaggia e altre sedi

Rimini for Mutoko

Un progetto a scopo umanitario che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e in Italia.

Tanti i tornei organizzati in spiaggia: tra cui dil torneo di FootVolley (3 agosto ai bagni 53-54-55 di Rimini Sud) e il torneo di ‘tavolino’ (18 luglio, bagno 42 sud) fino al Torneo di Burraco il 26 luglio al Campo Don Pippo.

Info: 3356338525 – 3351270914 www.riminiformutoko.it



sabato 19 luglio; 23, 24 agosto 2025

Rimini, sedi varie

Voci nei chiostri

Rassegna estiva di concerti corali nei Chiostri e nei Cortili dell'Emilia-Romagna, spazi annessi a luoghi dedicati al culto dell’anima o al viver civile, a cura di AERCO.

Strumento personale per eccellenza, portatrice di mille emozioni, la voce del coro regala momenti di tensione e di piacevole ascolto, nonché visioni di vita vissuta sotto le arcate.

Il direttore artistico della rassegna corale è Andrea Angelini, presidente di AERCO.

A Rimini sono otto gli appuntamenti della rassegna, ospitati tra il Santuario delle Grazie, Chiesa di San Bernardino, il Cortile della Biblioteca Gambalunga. Sabato 19 Luglio, ore 21 è la volta del concerto dal titolo ‘E Pace sia!’ con Coro Nostra Signora di Fatima e Coro Malatesta da Verucchio, al Santuario delle Grazie in via delle Grazie, 10.

Ore 21.00 Ingresso gratuito. Info: [email protected]



sabato 19 luglio 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Il Rigoletto

Passione e tragedia al Parco degli Artisti con Rigoletto, uno dei capolavori più amati e rappresentati di Giuseppe Verdi. Melodramma in 3 atti di Francesco Maria Piave, a cura dell'Associazione Voci nel Montefeltro. Musica di Giuseppe Verdi; concertatore e direttore: Joseph Rescigno; regia: Travis Sherwood. Orchestra Città di Ravenna.

Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini.

In caso di maltempo sarà rinviato, con opzione di rimborso del biglietto.

Biglietti 20 € su liveticket al link: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=590520&InstantBuy=1

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 331 4269561 www.facebook.com/parcodegliartistirimini



domenica 20 luglio 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Coro a voci bianche “Le Allegre Note” di Riccione, Dir. F. Pecci

Il coro a voci bianche "Le allegre note" di Riccione in partenza per una importante tourné cinese presenta il programma che sarà proposto in otto grandi teatri della Repubblica popolare Cinese.

La tournée si svolge su invito del Ministero della Cultura Cinese.

Un concerto con musiche da tre continenti nella prima parte e musiche che offrono un assaggio dell'Italia nella seconda parte.

Il coro è diretto dal maestro Fabio Pecci, accompagnato al pianoforte da Ilaria Cavalca e al flauto da Alice Foschi.

Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini al Chiosco il Casotto del Parco degli Artisti, dove è possibile cenare a partire dalle 19.30.

Ore 20.30 Info: 327 4115353 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini



da lunedì 21 luglio a venerdì 1° agosto 2025

Conservatorio Maderna Lettimi (Auditorium), via Cairoli, 44 - Rimini centro storico

Festival dell'ASMI

Sessioni della quinta edizione dell'Altschuler Summer Music Institute al Maderna Lettimi di Rimini.

Un festival internazionale con un corpo docente di prim'ordine a cui possono partecipare studenti di tutte le età, livelli e nazionalità, con masterclass, lezioni private, musica da camera e orchestra, tenuti da artisti di fama mondiale. L'istituto è aperto a tutti gli strumentisti orchestrali, chitarristi, pianisti, pianisti collaborativi, compositori e direttori d'orchestra. Il programma prevede numerose esibizioni aperte al pubblico, sia all'interno che all'esterno dell'istituto. Le performance comprendono concerti di studenti solisti, concerti di musica da camera e concerti d'orchestra.

Info: https://altschulersummermusicinstitute.com/



fino al 5 ottobre 2025

Rimini – Miramare, area pubblica di Cavalieri di Vittorio Veneto

This is Wonderland

Alice – Lost Inside You

Un percorso narrativo fiabesco che traccia i confini dell’arte espositiva, divenendo i protagonisti di un’ambientazione magica che porta in scena il fascino della luce per raccontare uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie. Una storia fatta di suoni ed emozioni vivide, quella di Alice, che si rivela agli occhi dei visitatori attraverso un’interazione dinamica tra luci e materia e, grazie all’ideazione di un percorso non definito, This is Wonderland lascia la libertà di creare a ciascuno il suo viaggio. Il percorso narrativo, infatti, permette una rilettura del tutto nuova, in cui ogni spettatore diviene il protagonista della propria avventura e autore di una storia alternativa in cui solo chi sa perdersi potrà varcare la soglia dell’immaginazione. Un’esperienza immersiva che integra installazioni luminose artistiche, spettacolo teatrale dal vivo, oltre 60 tracce musicali originali e un’area food tematizzata, lungo un percorso fiabesco di 40.000 m². Adatto a tutte le età

I biglietti sono disponibili sul sito di riferimento: https://alice.thisiswonderland.world/en/Shop/biglietti

Orario: dalle 18:00 alle 00:00 Ingresso a pagamento. Si consiglia la prenotazione online Info: www.thisiswonderland.world/biglietti-alice/

Cento giorni in festa

Rimini e Frazioni Balneari da Torre Pedrera a Miramare

Decine di piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura dell’ospitalità e facendo leva sull’identità tradizionale del territorio. A cura dei Comitati turistici di Rimini. Ingresso libero



Tra gli appuntamenti:

17, 18, 19, 21 luglio 2025

Rivazzurra di Rimini, sedi varie

Feste e mercatini a Rivazzurra

Feste con musica, animazione e mercatini a cura del Comitato turistico: in viale Trapani il 17 luglio, ai bagni 128-129 il 18 e 21 luglio, in via Leonardo da Vinci il 19 luglio.

Orario: dalle ore 21. Mercatini dalle ore 17.

Tutti i martedì fino al 9 settembre 2025

Lungomare Spadazzi - Miramare Rimini

Musica dal vivo e mercatino

Il Comitato Turistico di Miramare propone intrattenimento musicale dal vivo sul lungomare Spadazzi, che accompagna il mercatino estivo di artigianato. Orario: dalle 21 alle 23

Tutti i martedì fino al 7 settembre tranne il 12 agosto 2025

Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera

Fiesta Latina a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una festa con balli latino americani e dj set sul lungomare. Orario: dalle ore 21 alle ore 24







Tutti i mercoledì fino al 27 agosto 2025

piazza Sacchini - Torre Pedrera, Rimini

Il Circo dei Saltimbanchi a Torre Pedrera

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate di animazione per bambini con il circo dei saltimbanchi.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

Tutti i venerdì fino al 29 agosto 2025

piazza Pascoli - Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed è arricchito con ospiti e performance varie. Venerdì 18 luglio è la volta di Samuel.

Ore 21 Ingresso libero Info: https://www.sganassau.it



domenica 20, 27 luglio, 3, 17 agosto 2025

Giardino BIMBY, viale Ortigara - Rimini San Giuliano

Baia Summer Festival

Contest musicale per giovani talenti

Un concorso canoro per voci nuove della scena musicale italiana, organizzato dal Comitato Turistico San Giuliano Mare e della Cooperativa Mondo REC, in collaborazione con Ramberti Group.

Partecipano alla gara 40 artisti di età compresa tra i 14 e i 29 anni, suddivisi in quattro categorie:

Interpreti Junior, dai 14 ai 18 anni compiuti; Interpreti Senior, dai 19 ai 29 anni compiuti; Inediti, dai 14 ai 29 anni compiuti; Band, dai 14 ai 29 anni compiuti.

Il Festival si svolge alla Baia di Rimini (San Giuliano Mare) e prevede quattro serate di gara e una grande finale. Cinque show a ingresso gratuito.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione consultare il sito di riferimento.

Ore 21. Ingresso gratuito. Info: www.mondorec.it/baia-summer-festival/

martedì 15 luglio 2025

Giardino BIMBY, viale Ortigara - Rimini San Giuliano

Notti da protagonisti

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Serata di musica e spettacolo con i giovani artisti di Mondo REC: canzoni, giocoleria, gag e la proiezione dell’ultimo lungometraggio realizzato a Rimini dai ragazzi del sodalizio, dal titolo “Battito Forever”.

Ore 21.15 Ingresso gratuito www.facebook.com/sangiulianoamare/

mercoledì 16 luglio 2025

Giardino BIMBY, viale Ortigara 37 - Rimini San Giuliano

Cinema in giardino

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Cinque serate di grandi film sotto le stelle. Torna alla baia di Rimini l’imperdibile appuntamento estivo con “Cinema in Giardino”: pellicole emozionanti per tutta la famiglia da vedere (o rivedere) insieme.

L’ingresso è sempre libero e gratuito. Appuntamento il 16 luglio con “C’è ancora domani”.

Ore 21.15 Ingresso gratuito www.facebook.com/sangiulianoamare

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it