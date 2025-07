Jazz e atmosfere internazionali: la musica d’autore accende l’estate all’Area Settebello

Giovedì 26 il Maderna/Lettimi Trio con Stefano Paolini, venerdì 27 il duo Desislava Kondova & Patrizia Deitos

Prosegue la rassegna musicale nel giardino dell’Area Settebello Eventi a7b, nel cuore di Rimini (via Roma 70), con ingresso libero. Due appuntamenti per vivere atmosfere diverse, tra jazz d’autore e contaminazioni internazionali.

Giovedì 26 giugno alle 21, in collaborazione con Rimini Jazz Club, va in scena il Maderna/Lettimi Trio, formazione che nasce dall’unione di giovani talenti provenienti dai conservatori di Rimini e Cesena. Sul palco Leonardo Drei al sax, Giulia Eleuteri al basso, Pablo Panella al piano. Special guest alla batteria Stefano Paolini,docente di batteria jazz presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna e figura di riferimento nel panorama jazz italiano. Un’occasione unica per ascoltare jazz di qualità, con un repertorio che fonde standard e brani originali.

Venerdì 27 giugno alle 21, serata all’insegna della musica elegante e internazionale con il duo Desislava Kondova & Patrizia Deitos.

Desislava Kondova, violinista bulgara di fama europea, ha collaborato con artisti del calibro di Chicago, Janey Clewer e Bruce Gaitsch (Madonna, Elton John, Cher) e vanta presenze in colonne sonore per il cinema.

Patrizia Deitos, ex top model e cantante raffinata, ha calcato palchi in tutto il mondo, si è esibita con l’Orchestra di Demo Morselli, i Platters, i Gipsy King, ed è stata opening act per Dionne Warwick. Insieme danno vita a un live che spazia dal pop al jazz, con intensità e classe.

Due serate da non perdere, per godersi la bellezza della musica live in una cornice informale e accogliente.