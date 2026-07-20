Jazz e canzone d’autore alla Casa Rossa con Alessandra Abbondanza e Luca Di Luzio

Il 22 luglio nuovo appuntamento con "I Mercoledì a Casa di Alfredo"

Il 22 luglio alle ore 21.30, la rassegna musicale "I Mercoledì a Casa di Alfredo" porterà al parco della Casa Rossa Alessandra Abbondanza & Luca Di Luzio in "The Art of duo": un raffinato viaggio tra jazz, soul, canzone d’autore e reinterpretazioni di canzoni note. Alessandra Abbondanza è una delle voci più amate della scena jazz italiana, la quale ha collaborato con artisti quali Mark Lettieri, Eric Marienthal e Roy Paci e fatto parte dell’Orchestra Nazionale Jazz Italiana. Luca di Luzio è un chitarrista noto per il suo stile versatile, che abbraccia standard jazz, bossa nova, funk, fusion e blues. Il risultato della loro unione è un dialogo musicale intenso e spontaneo, un viaggio attraverso le perle della canzone d’autore italiana: da Dalla a De Gregori, da Cocciante a Gaber, da De Andrè a Paolo Conte, da Battisti a Modugno. Lo spettacolo è a ingresso gratuito ed in caso di maltempo si terrà presso il Teatro Astra.