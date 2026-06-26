Jeffrey Epstein a Rimini nel 2001? Il podcast cerca testimoni

Grassi e Cardone di Crimini a Rimini: "Jeffrey Epstein, il miliardario americano, è passato inosservato come un fantasma per Rimini?"

Il 23 novembre 2001 Jeffrey Epstein è atterrato a Rimini con il suo jet privato, il Lolita Express. "Il miliardario americano, è passato inosservato come un fantasma per Rimini? Crimini a Rimini cerca testimoni oculari. Nel caso qualcuno avesse un ricordo personale su questa vicenda, noi vogliamo ascoltarlo", scrivono Davide Grassi e Davide Cardone, i due responsabili del podcast, che cercano di ricostruire l'intricata vicenda.

In riferimento al volo atterrato a Rimini, in quella data del 2001, Grassi e Cardone osservano: "Il manifesto dei passeggeri restituisce strane registrazioni. In particolari nei flight log si trova un certo Edwardo, senza cognome. Edwardo è, in tutta evidenza, Edoardo scritto male da una persona di lingua anglosassone. Le registrazioni di volo dicono che questo Edoardo è salito sul jet a Milano con Epstein, è arrivato a Rimini e poi è tornato a Milano nello stesso modo". Epstein sarebbe stato dunque a Rimini, ma tutto è avvolto nel mistero: "Venticinque anni fa non è stato chiarito nulla dei suoi interessi qui ed è probabile che le persone di cui è stato ospite ancor oggi non dicano niente, dato che si tratta di un'amicizia compromettente anche se passata a miglior vita. Ma possibile che nessuno l'abbia visto? Personale di servizio dei posti dove è stato, persone che gli hanno presentato, autisti che se lo sono portati in giro, testimoni casuali. Le possibilità sono molte", chiosano Grassi e Cardone.